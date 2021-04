Sử dụng Zalo đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện sản xuất, cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, nhiều tỉnh thành đã sử dụng kênh Zalo để đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD đúng với kế hoạch.

Kê khai hồ sơ đề nghị cấp thẻ CCCD và đặt lịch qua tài khoản Zalo “Công an quận 4”, TP Hồ Chí Minh

Tại TP Hồ Chí Minh, Công an quận 4 và quận Tân Phú là hai đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tải việc đi lại cho người dân. Cụ thể, lực lượng Công an quận 4 cho phép nhân dân thực hiện kê khai, đặt lịch nộp hồ sơ ngay tại nhà qua tài khoản Zalo. Sau khi “Quan tâm” tài khoản “Công an quận 4” người dân có thể kê khai hồ sơ trực tuyến tại chức năng “Thủ tục”, sau đó đặt lịch lên cơ quan Công an để chụp ảnh, lấy vân tay, nộp lệ phí.

Trong khi đó, tài khoản Zalo “Công an quận Tân Phú – TP Hồ Chí Minh” vừa triển khai thêm hai tính năng mới gồm “Bấm số tự động làm CCCD” và “Hỏi đáp CCCD”. Theo đó, người dân khi có thắc mắc về thủ tục CCCD như đối tượng được ưu tiên thực hiện cấp CCCD gắn chip điện tử, cần chuẩn bị những hồ sơ gì, thời gian làm việc, địa điểm cấp, lệ phí phải đóng là bao nhiêu… đều được tài khoản Zalo tự động giải đáp. Đặc biệt, khi người dân có nhu cầu làm CCCD có thể sử dụng tính năng “Bấm số tự động” để lấy số ngay tại nhà, sau đó chỉ cần lên trụ sở theo lịch hẹn để tránh mất thời gian chờ đợi.

Ông Nguyễn Duy Đông, Phó trưởng Công an quận Tân Phú chia sẻ: “Nhận thấy người dân thường xuyên tương tác với trang Zalo Công an quận nên chúng tôi quyết định triển khai thêm tính năng tiện ích nhằm phục vụ cho nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử”.

Tính năng liên quan đến cấp CCCD của tài khoản Zalo “Công an thành phố Buôn Ma Thuột”.

Tương tự các đơn vị trên, trang Zalo “Công an thành phố Buôn Ma Thuột” tích hợp hai tính năng dành riêng cho thủ tục cấp CCCD có gắn chip là “Thông báo cấp CCCD” và “Giải đáp về CCCD”. Người dân chỉ cần chọn thông tin muốn tìm hiểu, trang Zalo sẽ tự động trả về kết quả tương ứng. Các thông tin được lực lượng công an cung cấp đầy đủ, chi tiết và cụ thể như việc triển khai tăng ca cấp CCCD lưu động, lịch cấp căn cước, thời gian, địa điểm, hồ sơ cấp CCCD…

Dịch Covid-19 đã khiến Hải Dương gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai cấp CCCD có gắn chip. Giãn cách xã hội cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch khiến cho việc thực hiện diễn ra chậm trễ hơn các địa phương khác. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, Công an Hải Dương cũng đã sử dụng Zalo cập nhật các thông tin, hướng dẫn về địa điểm, trình tự làm thủ tục căn cước tại tài khoản chính thức của Công an tỉnh.

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách thủ tục hành chính công của các cơ quan nhà nước đã mang lại khá nhiều kết quả tích cực. Trong đó, việc ứng dụng Zalo trong việc cấp thẻ CCCD, góp phần rút ngắn thời gian, giảm thiểu phiền hà, được đánh giá là một trong những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, nhận được nhiều đồng tình và ủng hộ từ người dân.

(Theo nhandan.com.vn)