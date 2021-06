NCSC: Ra mắt hệ sinh thái nhằm ngăn ngừa tấn công, lừa đảo trên mạng

Hệ sinh thái Tín nhiệm mạng cung cấp các chứng nhận tín nhiệm giúp người dùng nhận biết nhanh, chính xác các tổ chức, website, hệ thống và thiết bị tin cậy ngăn ngừa các cuộc tấn công lừa đảo.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) ra mắt hệ sinh thái Tín nhiệm mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã chính thức ra mắt hệ sinh thái Tín nhiệm mạng (https://tinnhiemmang.vn) để có thể phản ứng nhanh trước tình trạng thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp bị giả mạo để lừa đảo người dùng ngày càng phổ biến hiện nay.

Hệ sinh thái này sẽ cung cấp các chứng nhận tín nhiệm giúp người dùng nhận biết nhanh, chính xác các tổ chức, website, hệ thống và thiết bị tin cậy ngăn ngừa các cuộc tấn công lừa đảo, tạo dựng niềm tin số cho người dùng khi sử dụng dịch vụ trên không gian mạng.

Theo NCSC, dù liên tục được các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo nhưng gần đây, số vụ và số người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng vẫn tăng cao.

Trong tháng 5/2021, hệ thống kỹ thuật của NCSC đã ghi nhận 79,215 trang giả mạo để lừa đảo người dùng. Khoảng 3.150 người dùng đã liên hệ với NCSC khi gặp phải các vấn đề như cung cấp thông tin cá nhân trên các website, không biết website là thật hay giả mạo... trong quá trình làm việc, mua sắm, tìm kiếm các thông tin trên Internet.

Vì vậy, việc lựa chọn đúng các sản phẩm, dịch vụ cũng như các tổ chức, nhà cung cấp uy tín, chính thống là một trong những thách thức lớn mà người dùng gặp phải, người dùng thông thường khó có thể phân biệt được chính xác các thông tin trên một không gian mạng ngày càng mở rộng.

Do đó, hệ sinh thái Tín nhiệm mạng sẽ là nơi để triển khai các hoạt động như:

Tổ chức tín nhiệm: Chứng nhận tín nhiệm đối với các thông tin đã được xác thực bởi Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC) của một tổ chức bao gồm: địa chỉ website, địa chỉ tổ chức, tên chủ quản, số điện thoại, địa chỉ fanpage,...

Website tín nhiệm: Chứng nhận tín nhiệm trên các website uy tín và tuân thủ một số tiêu chuẩn về an toàn thông tin nhằm giúp người sử dụng internet Việt Nam nhận biết nhanh, chính xác các trang web tin cậy, tạo niềm tin số cho người dùng trên không gian mạng.

Thiết bị tín nhiệm: Chứng nhận tín nhiệm trên các thiết bị nhằm giúp người dùng nhận diện được mức độ an toàn thông tin của thiết bị, so sánh và đưa ra quyết định sáng suốt khi tiêu dùng.

Hệ thống tín nhiệm: Chứng nhận tín nhiệm cho hệ thống của tổ chức, thể hiện sự cam kết của tổ chức đối với vấn đề an ninh mạng, giúp người dùng thấy được năng lực của tổ chức trong việc bảo đảm các dịch vụ cung cấp trên môi trường mạng của tổ chức đó đảm bảo an toàn thông tin.

Hệ sinh thái Tín nhiệm mạng được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cùng với cộng đồng các doanh nghiệp an toàn thông tin và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chung tay phát triển nhằm hạn chế, đẩy lùi vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng; giảm thiểu quy mô cũng như mức thiệt hại của các cuộc tấn công lừa đảo nhằm vào người dùng Việt Nam.

Mục tiêu lớn nhất mà hệ sinh thái Tín nhiệm mạng hướng đến là bảo vệ người dân trên môi trường mạng, thúc đẩy không gian mạng Việt Nam phát triển an toàn, lành mạnh.

(Theo Vietnam+)