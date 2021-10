Công bố Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng 2020

Ngày 27/10, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã công bố Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020 trong khuôn khổ sự kiện Hội thảo - Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit) 2021.

Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) Bình Phước

Dựa vào kết quả Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng đảm bảo an toàn thông tin mạng 2020, các đơn vị sẽ hoàn thiện kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin mạng của đơn vị mình cho năm 2021. Do đó, kết quả báo cáo được công bố không chỉ góp phần để Việt Nam thúc đẩy phát triển an toàn thông tin mạng mà còn góp phần tác động để thay đổi nhận thức tiến tới thay đổi hành động của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

Đây là năm thứ 3 Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương của 89 cơ quan, gồm 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các bộ: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông) và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo được Cục An toàn thông tin đánh giá tổng thể dựa trên 50% đánh giá thực tế và 50% khảo sát, theo 5 trụ cột phát triển an toàn không gian mạng tương tự GCI (chỉ số xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU) là: pháp lý; kỹ thuật; nâng cao năng lực; tổ chức và hợp tác.

Theo Báo cáo, trong 26 cơ quan khối bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông vận tải xếp loại A; 19 bộ, ngành xếp loại B; 5 đơn vị xếp loại C.

Xếp loại A về mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng ở khối các tỉnh, thành phố có 7 địa phương gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Vĩnh Phúc. Ngoài ra, 45 tỉnh, thành phố xếp loại B; 11 tỉnh, thành phố xếp loại C. Đại diện Cục An toàn thông tin cho biết: Kết quả đánh giá xếp hạng cho thấy đa số bộ, ngành đã quan tâm và bước đầu triển khai tốt hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng, góp phần bảo đảm an toàn không gian mạng quốc gia.

So với kết quả của bảng Báo cáo xếp hạng 2019, trong 89 đơn vị (bộ, ngành, địa phương) được đánh giá năm 2020, có 36 đơn vị tăng hạng, 50 đơn vị giữ hạng và 4 đơn vị tụt hạng. Qua 3 kỳ đánh giá từ năm 2018 đến nay, số bộ, ngành, địa phương xếp loại A (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức tốt) đã từ con số 0 năm 2018 lên 4 bộ, tỉnh, thành phố vào năm 2019 và đạt 9 đơn vị vào năm 2020.

Kết quả xếp hạng này cho thấy, năm 2020, tổng số cơ quan đạt loại B (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức khá) là 64, chiếm 61%; 16 cơ quan xếp loại C (quan tâm triển khai an toàn thông tin ở mức trung bình), chiếm 29%. Không có bộ, địa phương xếp loại D (mới bắt đầu quan tâm triển khai an toàn thông tin) và E (chưa quan tâm triển khai an toàn thông tin).

(Theo Baotintuc.vn)