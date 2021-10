COVID-19: Anh nghiên cứu biến thể phụ AY.4.2 khi số ca nhiễm gia tăng

Biến thể AY.4.2, vốn chiếm tỷ lệ 6% số ca nhiễm hồi tuần trước, được "đánh giá là một biến thể đang được nghiên cứu" nhưng "chưa đáng quan ngại."

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở London, Anh

Ngày 22/10, các quan chức y tế Anh cho biết đang chính thức nghiên cứu biến thể AY.4.2 - một biến thể của chủng Delta, sau khi biến thể phụ này được ghi nhận trong số ca nhiễm ngày một gia tăng.

Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) cho biết biến thể AY.4.2, vốn chiếm tỷ lệ 6% số ca nhiễm hồi tuần trước, được "đánh giá là một biến thể đang được nghiên cứu" nhưng chưa phải là một "biến thể đáng quan ngại."

UKHSA nêu rõ: "Đánh giá được đưa ra dựa trên cơ sở rằng biến thể này ngày càng trở nên phổ biến ở Anh trong những tháng gần đây và có một số bằng chứng ban đầu cho thấy nó có thể có tỷ lệ gia tăng nhanh chóng ở Anh so với Delta. Cần có thêm bằng chứng để biết liệu điều này là do những thay đổi trong hành vi của virus hay do các điều kiện dịch tễ."

UKHSA cho hay chủng Delta chiếm tỷ lệ lớn số ca mắc COVID-19 ở Anh với 99,8% tổng số trường hợp. Tuy nhiên, tính đến ngày 20/10, đã có 15.120 trường hợp nhiễm biến thể AY.4.2, biến thể lần đầu tiên được phát hiện vào tháng Bảy, khi các hạn chế về COVID-19 được dỡ bỏ trên toàn quốc.

UKHSA nhấn mạnh: "Trong khi các bằng chứng vẫn đang xuất hiện, cho đến nay vẫn chưa thấy biến thể này gây ra bệnh nặng hơn hoặc làm cho các loại vaccine đang được triển khai kém hiệu quả hơn".

(Theo Vietnam+)