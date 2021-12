Nghiên cứu mới nêu bật tầm quan trọng của tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19

Theo một nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The Lancet, khả năng bảo vệ của vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca sẽ suy giảm sau 3 tháng kể từ khi tiêm 2 mũi.

Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 2 triệu người ở Scotland (Anh) và 42 triệu người ở Brazil đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Tại Scotland, khoảng 5 tháng sau khi tiêm đủ 2 mũi, nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do COVID-19 tăng gần 5 lần so với 2 tuần sau khi tiêm mũi thứ 2. Hiệu quả phòng bệnh của vaccine bắt đầu suy giảm khoảng 3 tháng sau khi tiêm 2 mũi, khi nguy cơ nhập viện và tử vong cao gấp đôi so với hai tuần sau khi tiêm mũi thứ 2. Bốn tháng kể từ khi tiêm mũi thứ hai, những nguy cơ trên tăng gấp 3 lần. Con số tương tự cũng được ghi nhận ở Brazil.

Trao đổi với báo giới, Giáo sư Aziz Sheikh tại Đại học Edinburgh, Vương quốc Anh cho biết: "Vaccine là công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, nhưng hiệu quả của những chế phẩm này bị suy giảm đã là mối lo ngại trong một thời gian". Theo ông, việc xác định thời điểm vaccine của AstraZeneca suy giảm hiệu quả phòng bệnh có thể giúp các chính phủ tiến hành chương trình tiêm chủng mũi tăng cường để đảm bảo duy trì sự bảo vệ tối đa.

Nghiên cứu trên được thực hiện trong giai đoạn mỗi khu vực lại ghi nhận các biến thể chủ đạo khác nhau, theo đó biến thể Delta phổ biến ở Scotland và biến thể Gamma phổ biến ở Brazil. Theo các nhà nghiên cứu, điều này đồng nghĩa sự suy giảm hiệu quả phòng bệnh có thể là do vaccine giảm hiệu lực và ảnh hưởng của các biến thể.

Giáo sư Srinivasa Vittal Katikireddi tại Đại học Glasgow ở Anh nhấn mạnh nghiên cứu được thu thập tại Scotland và Brazil cho thấy hiệu quả phòng bệnh của vaccine của AstraZeneca đang suy yếu đáng kể theo thời gian. Chuyên gia này kêu gọi người dân cần tiêm mũi tăng cường ngay khi có thể.

(Theo baotintuc.vn)