Nhật Bản: Sốt sau tiêm càng cao, hiệu quả vaccine COVID-19 càng lớn

Theo kết quả nghiên cứu tại Nhật Bản, người bị sốt từ 38 độ C trở lên sau khi tiêm vaccine có lượng kháng thể trung bình cao hơn 1,8 lần so với người có nhiệt độ cơ thể tăng lên mức dưới 37 độ C.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho nhân viên y tế tại Tokyo, Nhật Bản.

Theo kết quả một nghiên cứu do hai bệnh viện ở miền Tây Nam Nhật Bản thực hiện và công bố mới đây, những người sốt sau khi tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19 sẽ có lượng kháng thể nhiều hơn những người không có phản ứng này.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Kyushu và Bệnh viện thành phố Fukuoka đã đưa ra kết luận trên căn cứ kết quả xét nghiệm lượng kháng thể của 335 y tá và nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện thành phố Fukuoka sau khi tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech trong khoảng thời gian tháng 5 và tháng 6/2021.

Phản ứng này cũng được xác định làm tăng lượng kháng thể ở cơ thể người sau khi tiêm mũi 3.

Nghiên cứu cho thấy những người bị sốt từ 38 độ C trở lên có lượng kháng thể trung bình cao hơn 1,8 lần so với những người có nhiệt độ cơ thể tăng lên mức dưới 37 độ C.

Ngoài sốt, các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 như đau khớp và đau đầu không liên quan đến lượng kháng thể. Kết luận nghiên cứu nhấn mạnh: "Sốt càng cao, hiệu quả vaccine càng lớn."

Phó Giáo sư Yong Chong thuộc Đại học Kyushu, thành viên nhóm nghiên cứu, cũng khẳng định ngay cả những người không phát sốt, cơ thể của họ vẫn có đủ lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine, và việc sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt để điều trị các phản ứng phụ bao gồm sốt, sưng cánh tay và đau đầu không làm giảm mức độ kháng thể.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm trấn an những quan ngại về việc tiêm vaccine, trong đó các chuyên gia khuyến nghị mọi người cần tiêm vaccine để tự bảo vệ.

(Theo TTXVN)