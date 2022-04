Nhiễm Omicron không tạo nhiều phản ứng miễn dịch ở người chưa tiêm

Đối với người chưa mắc COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine, kháng thể được tạo ra sau khi nhiễm Omicron rất hữu hiệu với biến thể Omicron, song lại không có kháng thể trung hòa với các biến thể trước đó.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở Botswana ngày 17/1/2022

Một nghiên cứu mới cho thấy những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 nếu nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 dường như không có khả năng tạo các phản ứng miễn dịch giúp bảo vệ họ chống lại các biến thể khác.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Y Vienna (Áo), không giống như các kháng thể được tạo ra do tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc do nhiễm các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2, kháng thể được tạo ra do nhiễm biến thể BA.1 và BA.2 không thể vô hiệu hóa các biến thể khác của loại virus gây bệnh COVID-19 này.

Để đưa ra được kết luận trên, các nhà nghiên cứu đã phân tích mẫu máu thu được từ những người sau khi nhiễm Omicron.

Những người nhiễm "đột phá" Omicron sau khi tiêm 3 liều vaccine ngừa COVID-19 sản xuất theo công nghệ mRNA có lượng kháng thể trung hòa cao chống lại 2 biến thể Omicron, mặc dù hiệu quả lại thấp hơn đối với các biến thể trước đó.

Tuy nhiên, đối với những người chưa mắc COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19, kháng thể được tạo ra sau khi nhiễm Omicron rất hữu hiệu đối với biến thể của Omicron, song lại không có kháng thể trung hòa nào nhằm vào các biến thể trước đó.

Các kháng thể do nhiễm BA.2 tạo ra dường như không có khả năng chống lại biến thể khác.

Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm mũi tăng cường vaccine để bảo vệ hệ miễn dịch.

Nghiên cứu đang trải qua quá trình đối chứng tại Nature Portfolio và đăng trên Research Square.

(Theo Vietnam+)