Thuốc giảm đau hạ sốt không làm giảm kháng thể chống COVID-19

Ảnh minh họa

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy mức độ kháng thể ở những người đã tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ không giảm ngay cả khi họ sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt để giảm các phản ứng phụ sau khi tiêm.

Nghiên cứu này do các nhà khoa học của Bệnh viện Đại học Kyushu và Bệnh viện Thành phố Fukuoka phối hợp thực hiện. Họ đã tiến hành khảo sát các nhân viên y tế và văn phòng tại Bệnh viện Thành phố Fukuoka sau khi những người này đã được mũi tiêm thứ 2 bằng vaccine của hãng Pfizer/BioNTech.

Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về các phản ứng phụ mà người được tiêm gặp phải sau khi tiêm mũi thứ hai và hỏi xem liệu họ có dùng bất kỳ loại thuốc nào để giảm bớt các phản ứng phụ này hay không.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đo mức độ kháng thể của những người tham gia và tiến hành phân tích thống kê dữ liệu.

Kết quả phân tích cho thấy hầu như không có sự khác biệt về nồng độ kháng thể giữa những người sử dụng thuốc để chữa các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine và những người không sử dụng. Các nhà khoa học cũng phát hiện rằng cả hai nhóm này đều có đủ khả năng miễn dịch để chống lại SARS-CoV-2.

Trong số 335 người tham gia nghiên cứu, 45% đã dùng thuốc giảm đau hạ sốt khi gặp các phản ứng phụ sau tiêm như sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh hoặc sưng cánh tay. Các nhà nghiên cứu không thấy bất kỳ sự khác biệt nào về mức độ kháng thể ở những người này.

Mặt khác, nghiên cứu cũng cho thấy rằng mức độ kháng thể có thể còn cao hơn ở những người có phản ứng phụ sau tiêm chủng. Đặc biệt, những người sốt từ 38 độ C trở lên có lượng kháng thể cao hơn 1,8 lần so với những người có thân nhiệt dưới 37 độ C.

Nhóm nghiên cứu cho biết xu hướng này xảy ra bất kể độ tuổi hoặc giới tính của những người tham gia, đồng thời cho biết sốt có thể liên quan đến các phản ứng sau tiêm làm tăng kháng thể trong cơ thể. Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu, ngay cả những người có nhiệt độ cơ thể thấp hơn 37 độ C cũng có đủ lượng kháng thể.

Phó Giáo sư Chong Yong tại Đại học Kyushu cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang phân tích dữ liệu về những người đã tiêm mũi thứ 3 và thấy kết quả tương tự. Chúng ta có thể dùng thuốc giảm đau hạ sốt khi gặp bất kỳ phản ứng phụ nào.

Vì vậy, tôi khuyên mọi người nên tiêm mũi tăng cường và không cần (hạn chế uống thuốc giảm đau hạ sốt) chịu đựng cơn sốt chỉ vì đó là dấu hiệu cho thấy bạn có khả năng có mức kháng thể cao hơn”.

(Theo Vietnam+)