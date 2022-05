Các nhà nghiên cứu nhận định rằng việc sử dụng chó đánh hơi có thể là một phương pháp mới giúp phát hiện người mắc COVID-19 một cách an toàn, không xâm lấn, tiết kiệm và hiệu quả.

Huấn luyện chó ở phát hiện virus SARS-CoV-2 tại Pháp

Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Open Forum Infectious Diseases (OFID), các nhà khoa học Mỹ cho biết loài chó có thể sử dụng khứu giác để phát hiện virus SARS-CoV-2.

Phương pháp mới này có khả năng đáp ứng được những tiêu chí nói trên.

Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra khả năng của chó trong việc phân biệt các mẫu mồ hôi của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 với các mẫu mồ hôi của những người không mắc bệnh.

Đối tượng tham gia nghiên cứu là 584 bệnh nhân nội trú hoặc ngoại trú đã làm xét nghiệm PCR để sàng lọc COVID-19. Họ có độ tuổi từ 6-97 tuổi. Các trường hợp mắc bệnh nặng hoặc những người có tiền sử mắc COVID-19 trong 90 ngày gần với thời điểm nghiên cứu đều đã bị loại trừ.

Có 141 mẫu bệnh phẩm thu được cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và 443 mẫu âm tính được lựa chọn làm mẫu đối chứng. Những mẫu bệnh phẩm này được thu thập từ nhiều địa điểm khác nhau nhằm đảm bảo rằng chó không bị ảnh hưởng từ các môi trường thu thập mẫu.

Việc huấn luyện chó phát hiện mùi mồ hôi chứa virus SARS-CoV-2 được thực hiện trong một căn phòng rộng 9,13m2 có kiểm soát nhiệt độ tại khuôn viên của tổ chức từ thiện Assistance Dogs ở Hawaii.

Liền kề căn phòng này là một phòng thí nghiệm với đầy đủ điều kiện để thực hiện phương pháp nghiên cứu "mù đôi" (trong đó cả đối tượng được nghiên cứu và cả các nhà khoa học đều được "làm mù," không biết về các mẫu bệnh phẩm ban đầu được đưa vào nghiên cứu).

Các mẫu mồ hôi được chuyển từ những miếng bông sang các cốc đựng mẫu vô trùng và được đặt riêng trong những chiếc hộp phát hiện mùi hương. Các hộp này được đặt cách nhau một khoảng đồng đều nhất định và những chiếc cốc đựng mẫu bên trong đều được đảm bảo có kích thước phù hợp để những mẫu này không dính vào miệng hoặc mũi của chó.

Ban đầu, chó được huấn luyện để xác định các mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 và sau đó phân biệt các mẫu dương tính với các mẫu đối chứng (âm tính).

Kết quả phát hiện các mẫu do chó đánh hơi sẽ được đưa ra so sánh với các kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Theo đó, 3 con chó tham gia huấn luyện bằng phương pháp đánh hơi này đã phát hiện được các mẫu mồ hôi dương tính với virus SARS-CoV-2 với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 98% and 92%.

Giá trị dự đoán các mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 là 80%, trong khi giá trị dự đoán các mẫu âm tính là 99%.

Cuối cùng, nhóm nhà khoa học trên đã tiến hành một nghiên cứu thử nghiệm nhằm xác định khả năng của chó trong việc phát hiện các mẫu bệnh phẩm đã được sắp đặt trong môi trường bệnh viện.

Kết quả là những con chó này đã phát hiện 153 mẫu bệnh phẩm mới đang chờ kết quả xét nghiệm PCR. Qua đối chiếu với kết quả PCR thu được, các nhà nghiên cứu rút ra kết luận độ nhạy và độ đặc hiệu của chó trong việc phát hiện virus SARS-CoV-2 đạt tỷ lệ lần lượt là 96,4% và 100%.

Thông qua phát hiện trên, nhóm nghiên cứu nhận định rằng việc sử dụng chó đánh hơi có thể là một phương pháp mới giúp phát hiện người mắc COVID-19 một cách an toàn, không xâm lấn, tiết kiệm và hiệu quả.

Hơn nữa, họ đề xuất có thể áp dụng phương pháp này tại các trường học và bệnh viện để sàng lọc các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

(Theo Vietnam+)