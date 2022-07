Cuba nghiên cứu chế phẩm giúp giảm di chứng COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, Trung tâm Miễn dịch Phân tử Cuba (CIM) thông báo đang thực hiện cùng lúc hai thử nghiệm lâm sàng ở những bệnh nhân trong thời kỳ hồi phục sau khi mắc COVID-19.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân tại bệnh viện ở La Habana, Cuba

Người đứng đầu bộ phận thử nghiệm lâm sàng của CIM - Tiến sỹ Khoa học Mayra Ramos, cho biết chế phẩm CIMAvax-EGF đang được sử dụng cho những người bị di chứng hô hấp do nhiễm virus SARS-CoV-2 với chỉ định 8 liều vaccine trong 6 tháng. Đây là loại thuốc đã được sử dụng tại Cuba trong hơn 15 năm qua để chống lại bệnh ung thư phổi. Các thử nghiệm mới sẽ giúp đánh giá tính an toàn và hiệu quả của CorvaxCIM ở những người đã bị COVID-19, cũng như khả năng ngăn ngừa hoặc kìm hãm sự tiến triển của chứng xơ phổi do căn bệnh này.

Trong khi đó, nghiên cứu CorepoCIM đánh giá hiệu lực và hiệu quả của Erythropoietin tái tổ hợp ở những bệnh nhân đang điều trị COVID-19 và có biểu hiện rối loạn tim mạch, thận và hô hấp.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu CorepoCIM - Thạc sĩ Khoa học Yanelda García, cũng như chế phẩm CIMAvax-EGF, hoạt chất Erythropoietin tái tổ hợp được thử nghiệm ở cả tình nguyện viên nam và nữ trên 19 tuổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc áp dụng 5 liều hoạt chất sẽ giúp ngăn chặn hoặc giảm bớt di chứng của COVID-19.

Ngày 7/7, Cuba ghi nhận 43 ca mắc mới COVID-19 và tiếp tục không có trường hợp tử vong nào do virus SARS-CoV-2. Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện trường hợp mắc bệnh đầu tiên vào ngày 10/3/2020 tới nay, Cuba đã ghi nhận tổng cộng 1.106.283 ca COVID-19, 1.097.754 người trong số này đã được chữa khỏi, đạt tỷ lệ 99,2%.

Đảo quốc Caribe này đã hoàn thành tiêm chủng ngừa COVID-19 (ba liều) cho gần 90% dân số với các loại vaccine nội địa Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, đồng thời triển khai tiêm liều thứ tư cho hơn 7,4 triệu người trên tổng số 11.180.000 dân.

