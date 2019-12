Đam Rông: Trồng mới 120 ha cây ăn trái

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đam Rông cho biết, với điều kiện tự nhiên và khí hậu ưu đãi, địa bàn huyện phát triển nhiều loại cây ăn trái đa dạng như: sầu riêng, bơ, mít, xoài, chôm chôm, cam quýt, bưởi... Năm 2019, diện tích trồng mới các loại cây ăn trái của huyện tăng 120 ha, nâng tổng diện tích cây ăn trái của huyện lên 949,7 ha, tăng 8% so với kế hoạch và tăng 14,5% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cho sản phẩm 544,3 ha, năng suất đạt 127,5 tạ/ha, sản lượng 6.939,8 tấn, đạt 101,2% so với kế hoạch.

Nhiều mô hình cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con nông dân cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu như: mô hình sầu riêng, mô hình bưởi da xanh, chuối Laba...

H.YÊN