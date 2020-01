58 ngàn tỷ đồng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2019, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 58 ngàn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 15% so cùng kỳ 2018. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 36.840 tỷ đồng, chiếm 63,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành tăng 16,68% so cùng kỳ 2018, đạt con số trên 11 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ ước đạt trên 10 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Lâm Đồng đạt 100% kế hoạch năm 2019; đồng thời cho thấy tăng trưởng trong mảng này còn dư địa phát triển rất lớn. Năm 2020, Sở Công thương đạt kế hoạch tăng trưởng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lên con số 66.730 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019.

D.Q