Big C Đà Lạt với nhiều chương trình bình ổn giá dịp tết

(LĐ online) - Chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ đến tết Nguyên đán Canh Tý, đây là thời điểm mọi người bắt đầu tập trung mua sắm các nhu yếu phẩm đón tết. Để đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân, siêu thị Big C Đà Lạt đã chuẩn bị từ trước đó hơn 1 tháng và thực hiện nhiều chương trình nhằm bình ổn giá thị trường.

Big C đã chuẩn bị hơn 1.000 tấn bánh, kẹo, mứt phục vụ dịp tết, trong đó hàng Việt chiếm tỷ lệ trên 95%

Theo đại diện Big C Đà Lạt, năm nay, siêu thị đã hoạch định số lượng hàng hóa dự trữ phục vụ tết Canh Tý năm 2020 tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng các loại bánh kẹo đóng hộp phục vụ tết, Big C đã chuẩn bị hơn 1.000 tấn; trong đó, hàng Việt chiếm chủ đạo với tỷ lệ trên 95%. Bên cạnh đó, để kích cầu tiêu dùng, từ ngày 13/12/2019 đến hết ngày 24/01/2020, Big C triển khai chương trình “Vui Tết Việt”, giảm giá sâu từ 20 - 49% áp dụng trên 5.000 sản phẩm bánh kẹo, mứt tết, thực phẩm, đồ uống.

Ghi nhận vào ngày 10/1, hạt dưa có giá 155.900 đồng/kg, hạt bí 149.900 đồng/kg, mứt gừng 139.900 đồng/kg,... Các giỏ quà Tết có giá từ 99.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Đặc biệt, năm nay, Big C mở rộng diện tích trưng bày các sản phẩm tết đa dạng như bánh kẹo, mứt, hạt, thạch, khô các loại, cùng nhiều đặc sản đến từ các vùng miền trên cả nước, giúp khách hàng có sự lựa chọn phong phú. Chị Phan Thị Thu (Phường 12, TP Đà Lạt), cho biết: “Nhà tôi trồng hoa nên càng đến cận tết càng bận. Vì vậy, tranh thủ thời gian rảnh, tôi chọn mua những sản phẩm làm sẵn này để tết được nhàn hơn. Hàng được bán trong siêu thị có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nên tôi phần nào ít lo hơn về thực phẩm bẩn”.

Bên cạnh đó, Big C áp dụng chương trình “Khóa giá trong suốt 40 ngày ngay trước Tết” đối với hơn 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh (không áp dụng cho mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, bia rượu, sữa và sản phẩm từ sữa). Như vậy, trong 6 tuần trước tết, Big C sẽ giữ giá cố định như đã niêm yết đối với hơn 10.000 sản phẩm này.

Chương trình “Bán thịt heo không lợi nhuận” được Big C Đà Lạt áp dụng trong bối cảnh giá thịt heo đang tăng cao

Chị Mai Thị Thùy Ngân - Đại diện siêu thị Big C Đà Lạt cho biết: Chương trình Khóa giá được Big C triển khai thường niên vào mỗi dịp tết đến xuân về, nhằm góp phần bình ổn giá thị trường dịp tết. Riêng đối với thịt heo – mặt hàng thường có lượng tiêu thụ tăng đột biến trong ngày tết, trước tình hình giá thịt tăng cao như hiện nay, siêu thị Big C đang thực hiện chương trình “Bán thịt heo không lợi nhuận” với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

V.QUỲNH - T.HIỀN