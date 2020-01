Cận tết, giá hoa lay ơn bất ngờ quay đầu lao dốc

(LĐ online) - Những ngày gần đây, giá hoa lay ơn trên địa bàn tỉnh bất ngờ quay đầu lao dốc chỉ còn trung bình khoảng 5.000 - 8.000 đồng/bó. Trước tình hình đó, các chủ vựa phải đưa hoa vào kho lạnh chờ ngày sát tết mới xuất hoa đi.

Người dân vận chuyển hoa bằng xe máy từ vườn ra các vựa dọc Quốc lộ 20

Ngày 24 tết, chúng tôi có mặt tại xã Hiệp An để ghi nhận tình hình thu hoạch, thu mua hoa của những người nông dân. Trên tuyến Quốc lộ 20, xe máy chở hoa các loại vẫn nườm nượp từ vườn đưa ra vựa. Thương lái tất bật, xe tải xếp thành hàng chuẩn bị đưa hoa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, tại làng nghề truyền thống trồng hoa lay ơn lâu đời Hiệp An, năm nay không khí rất ảm đạm, giá hoa lay ơn giảm chỉ còn 1/3 so với mọi năm khiến người trồng đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Theo ghi nhận, hiện giá hoa lay ơn đang được thương lái thu mua với giá từ 5.000 - 10.000 đồng/ bó 10 cây. Giá này chỉ bằng 1/3 so với mọi năm. Anh Vương, một người dân trồng hoa lâu năm tại xã Hiệp An cho biết: Đối với khoảng 1.000 m2 thì nhà tôi bỏ ra chi phí khoảng 30 triệu để đầu tư, chưa kể tiền công cả gia đình 3 người chăm sóc gần 3 tháng liền, nhưng với giá hoa hiện nay thì chẳng biết làm sao bán đủ vốn.

Theo anh Vương, từ ngày 17 đến nay, giá hoa bắt đầu giảm xuống thấp. Nếu bông lớn, đẹp thì cùng lắm chỉ được 8.000 đồng/bó 10 cây, còn cây thấp, bông nhỏ họ mua có 3.000 - 5.000 đồng/bó, có khi cho họ còn không lấy. Cùng thời điểm này năm 2019 thì giá hoa khoảng hơn 25.000 - 30.000 đồng/bó. Với mức giá từ 7.000 - 10.000 đồng/bó như hiện nay, người trồng hoa lay ơn sẽ lỗ khoảng 2/3 tiền đầu tư.

“Giống, phân, công chăm sóc ròng rã 2 tháng rưỡi nhưng giờ giá cả thế này chúng tôi chẳng biết làm sao. Nhìn đám lay ơn mà vợ tôi ứa nước mắt, mong sao từ đây đến tết họ đến mua sạch vườn để thu hồi vốn là mừng lắm rồi” – anh Vương nói.

Mặc dù giá hoa lay ơn bất ngờ quay đầu giảm sâu, nhưng thương lái vẫn mua hết sản lượng cho bà con để kho lạnh chờ giá tăng trở lại

Anh Lê Đức Hùng, chủ một vựa thu mua hoa cho hay: Dù giá thấp nhưng thương lái vẫn mua hết sản lượng cho bà con, nhờ đó bà con không phải đổ hoa như cách đây vài năm. Năm 2019, giá hoa lay ơn đạt đỉnh cao nhất là 70.000 đồng/bó do hoa không trổ bông đồng loạt, mỗi nhà hoa trổ một kiểu, một thời gian khác nhau nên khan hàng dẫn đến giá cao, hoa nở muộn. Còn năm nay, thương lái đầu tư kho lạnh nên hoa đa số đều đưa vào kho lạnh, cấp đông để chờ giá lên hoặc giáp tết sẽ bung ra thị trường. “Hiện nay, mỗi ngày cơ sở của tôi nhập vào khoảng 10 vạn cây. Trung bình, mỗi dịp tết, tôi đưa đi các tỉnh khoảng 20 xe, mỗi xe khoảng 5 vạn cây” - ông Hùng chia sẻ.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 1.100 ha hoa lay ơn các loại. Cây trồng này tập trung chủ yếu ở huyện Đức Trọng với diện tích lên đến 612 ha, sản lượng hàng năm lên đến 209 triệu bông.

THANH SA