Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt thăm chúc tết động viên doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới

(LĐ online) - Chiều 31/1/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã đến thăm, chúc tết, động viên cán bộ, viên chức, người lao động (CB, VC, NLĐ) Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng nhân dịp đầu năm mới Canh tý 2020. Cùng đi với đoàn có đại diện Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đến thăm, chúc tết, động viên tập thể CB, VC, NLĐ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng trong những ngày đầu năm mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Công ty không ngừng phát triển với tốc độ cao cả về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách; luôn là đơn vị đứng đầu về nộp ngân sách Nhà nước trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn là doanh nghiệp tham gia nhiều hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Đức Việt - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng thông tin nhanh về kết quả nổi bật năm 2019: Doanh thu 3.492 tỷ đồng, tăng 27,8% so với kế hoạch; nộp ngân sách 1.203 tỷ đồng, trong đó 1.080 tỷ đồng là thuế kinh doanh, tăng 33% so với kế hoạch, lợi nhuận 418 tỷ, vượt 56% so với kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của CB, VC, NLĐ ngày càng tăng lên. Năm 2019, công ty có tốc độ tăng trưởng khá cao so với những năm gần đây. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019. Mối đoàn kết thống nhất tiếp tục được phát huy.

Thay mặt công ty, Chủ tịch Công ty Nguyễn Đức Việt đã bày tỏ sự cảm kích trước hoạt động đến thăm, chúc tết, động viên tập thể CB, VC, NLĐ Công ty của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong những ngày đầu năm mới 2020. Đây là nguồn động viên lớn giúp tập thể CB, VC, NLĐ công ty ngày càng nỗ lực để phát triển hơn trong năm 2020.

Phát biểu tại buổi đến thăm động viên doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã ghi nhận thành tích và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty đã vượt qua không ít khó khăn, chủ động tham mưu phát triển giữ thị trường; giải quyết dứt điểm công nợ, linh hoạt hài hoà trong xử lý; nâng cao hiệu quả quy mô sản xuất kinh doanh, giữ vững uy tín, tiếp tục là đơn vị đi đầu trong đóng góp ngân sách nhà nước. Nguồn ngân sách này đặc biệt đã được sử dụng đúng mục đích phục vụ cho con người, cho cơ sở vật chất của tỉnh, cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ yếu về y tế giáo dục văn hoá. Ngoài ra, Công ty còn tham gia tốt lĩnh vực an sinh xã hội, chăm lo cho vùng sâu vùng xa, người nghèo của địa phương góp phần chung tay chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt cũng chúc tập thể Đảng bộ, Ban Giám đốc, đội ngũ CB, VC, NLĐ Công ty tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, tìm kiếm mở rộng thị trường, tìm giải pháp tiêu thụ sản phẩm để phát triển giữ vững uy tín trên thị trường, phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh hơn; tiếp tục chăm lo cho người lao động, khách hàng, đại lý ngày càng tốt hơn.

