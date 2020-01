CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV

(LĐ online) - Ngày 14 và 15/1/2020, Công ty Nhôm Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 1.400 cán bộ, công nhân viên của toàn Công ty.

Công ty Nhôm Lâm Đồng được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng Cờ thi đua năm 2019

Năm 2019, Công ty tập trung các giải pháp cường hóa, nâng tải, nâng cao hiệu suất dây chuyền, kết hợp tối ưu hóa, thực hiện tốt chương trình tin học hóa, tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất. Do đó, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nhà máy Alumin hoạt động ổn định và vượt khoảng 5% công suất tối đa thiết kế, sản xuất được hơn 686.000 tấn Alumin quy đổi, đạt 105,5% kế hoạch năm. Ngoài ra, tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá thiết lập thành công mô hình vận hành mới, cao tải ở dây chuyền sản xuất. Theo đó, không những nâng cao được công suất sản xuất của toàn dây chuyền mà còn tối ưu hóa, giảm tiêu hao các nguyên vật liệu chính như: Tiêu hao xút 41,4 kg/tấn sản phẩm (giảm 2,1 kg/tấn sản phẩm so với kế hoạch); điện năng 275,0 kWh/tấn sản phẩm, giảm 10,9kWh/tấn sản phẩm so với kế hoạch; than cám 410,5 kg/tấn sản phẩm, giảm 16,7 kg/tấn sản phẩm so với kế hoạch... Tổng doanh thu năm 2019 ước đạt 3.238,9 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch và bằng 108% so với năm 2018. Nộp ngân sách Nhà nước 400 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động toàn Công ty đạt 13,6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công tác an toàn môi trường được giữ vững, trong năm không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị loại I, sự cố môi trường và cháy nổ. Trong năm đã thực hiện nhiều phần việc thể hiện trách nhiệm với địa phương như: Hỗ trợ địa phương kinh phí lắp đặt đèn đường giao thông, xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa, hỗ trợ làm đường, mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Với những cố gắng, nỗ lực và những bước tiến trong sản xuất, kinh doanh cùng những hoạt động thiết thực cho xã hội, năm 2019, Công ty đã được địa phương, Tập đoàn, Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu cao quý gồm: Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Tập đoàn khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng Cờ thi đua năm 2019; ông Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty vinh dự là 1 trong 100 doanh nhân trong toàn quốc nhận danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2019,…

Toàn cảnh hội nghị

Mục tiêu chủ yếu trong năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quản trị kế hoạch, chương trình tin học hóa, tự động hóa và tối ưu hóa cũng như chuẩn hóa trong toàn bộ hoạt động của Công ty; đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; từng bước nâng cao công suất sản xuất cũng như duy trì phát triển ổn định, bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đề ra một số giải pháp để Công ty quan tâm thực hiện trong năm 2020. Trong đó, chú trọng đến nâng cao công suất sản xuất, tăng cường nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá để thiết lập thành công mô hình vận hành mới, đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn môi trường, chú trọng công tác bảo dưỡng thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, làm tốt công tác quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn dự án; đồng thời, quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động cũng như xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, đào tạo phát triển chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực trong Công ty.

Đặc biệt, tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức người lao động Công ty đặt mục tiêu phấn đấu sản xuất đạt 700.000 tấn Alumin trong năm 2020, vượt 8% công suất thiết kế tối đa.

ĐÔNG ANH