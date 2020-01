Diện tích, sản lượng gieo trồng rau, hoa phục vụ tết tăng

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, theo tổng hợp tại các địa phương, ước diện tích trồng rau, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020 của tỉnh Lâm Đồng chủ yếu tập trung trong vụ Đông Xuân năm 2019-2020, nhiều nhất ở TP Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương và một phần của huyện Lâm Hà.

Cụ thể: Diện tích gieo trồng rau các loại 22.094 ha (tăng 4,19% so cùng kỳ), sản lượng ước đạt 810.926 tấn (tăng 4,32% so cùng kỳ); diện tích gieo trồng hoa 3.540 ha (tăng 0,34% so cùng kỳ), sản lượng 11.527 triệu cành (tăng 0,89% so cùng kỳ).

Cơ cấu chủng loại rau, hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2020 khá đa dạng, trong đó người dân chú trọng xuống giống một số loại cây chủ lực như: Đối với rau ước tăng nhiều nhất so với cùng kỳ là ớt ngọt, dưa leo, su hào, hành tây, khoai tây, cà rốt, súp lơ... với mức tăng từ 7-12% về diện tích và sản lượng. Đối với hoa tăng nhiều nhất là hoa cúc, lily, lay ơn... với mức tăng từ 1 đến hơn 2% về diện tích và sản lượng.

H.YÊN