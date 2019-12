Đức Trọng vươn mình

Vậy là một mùa xuân nữa sắp về, mùa xuân của ước vọng, chờ mong. Trong không khí rộn ràng của người dân TP Đà Lạt đón chào Festival Hoa, khắp đường làng, ngõ xóm, khu dân cư của Đức Trọng - cửa ngõ của TP Đà Lạt, cũng rợp màu cờ, sắc hoa xuân. Nét rạng rỡ trên gương mặt người già, trẻ nhỏ như khẳng định thêm thắng lợi về mặt kinh tế, xã hội của huyện Đức Trọng trong một năm qua.

Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, thăm tình hình sản xuất tại Công ty TNHH TM Dịch vụ Trường Hoàng (Khu Công nghiệp Phú Hội - Đức Trọng). Ảnh: T.Vũ

Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng

Trong căn nhà 2 tầng khang trang vừa được xây xong, bà Nguyễn Lan Anh (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) thong thả đưa chổi quét những cánh hoa rơi nơi đầu ngõ. Con đường thôn dẫn vào nhà bà nay đã được đổ bê tông phẳng lỳ, khang trang, sạch đẹp. Tiếng lũ trẻ trong xóm nô đùa vọng lại từ đằng xa. Chia sẻ với chúng tôi về khoảnh khắc yên bình này, bà không giấu nổi niềm vui và cho biết: “Nhìn quê hương khoác lên mình diện mạo mới của một nông thôn no ấm, văn minh, tôi rất vui. Nghe đâu huyện cũng sắp được công nhận huyện nông thôn mới trong nay mai, người già như tôi lại càng thấy vui hơn”.

Niềm vui của bà Lan Anh cũng là tâm trạng chung của nhiều người dân trước sự đổi thay của quê hương Đức Trọng trong những năm qua, nhất là 2 năm gần đây, khi mà 14/14 xã của huyện đều đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và mới đây, đoàn thẩm định nông thôn mới của Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra thực tế, đánh giá trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị huyện Đức Trọng đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Sau buổi làm việc với đoàn, địa phương cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận nội dung ý nghĩa này. Riêng trong năm 2019, theo đánh giá của huyện Đức Trọng, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chỉ số phát triển ngành công nghiệp tiếp tục tăng; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chú trọng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển khá; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được chú trọng thực hiện, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Thu nhập và đời sống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục được cải thiện.

Trong năm qua, sản xuất công nghệ cao trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả, đến nay có 10.112,5 ha sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tăng 1.784,06 ha so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài sản xuất nông nghiệp, một số kết quả cụ thể trên các lĩnh vực có thể kể ra như: Tốc độ tăng trưởng của huyện đạt 9,49%; giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) của một số ngành chủ yếu như sau: Nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 7.195,4 tỷ đồng, tăng 6,24% so cùng kỳ; ngành Công nghiệp tính chung đạt 4.211,1 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ; ngành Xây dựng đạt 3.824,6 tỷ đồng, tăng 12,49% so cùng kỳ; ngành Thương mại - Dịch vụ đạt 3.285 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 4.500 tỷ đồng; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 81,27 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu bình quân ước đạt 85,3 triệu USD.

Ngay từ đầu năm 2019, huyện Đức Trọng cũng đã đầu tư nhiều nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng, đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, công viên... với tổng mức đầu tư khá lớn là 304 tỷ đồng.

Điển hình như: Xây dựng đường ĐH1 (Liên Nghĩa - N’Thol Hạ - Tân Hội) 90 tỷ đồng; xây dựng đường ĐH2 (Tân Hội - N’Thol Hạ - Bình Thạnh) 36 tỷ đồng; vỉa hè, điện chiếu sáng cây xanh Quốc lộ 20 (đoạn từ cầu Bồng Lai đến chùa Bà Cha, xã Hiệp Thạnh) 38 tỷ đồng... Những công trình này đã từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa giữa các khu vực, mỹ quan đô thị được đảm bảo về điện chiếu sáng trong khu dân cư, tăng mật độ cây xanh trong đô thị, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Trong năm qua, huyện Đức Trọng đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng kịp thời sự phát triển của xã hội và nhu cầu thiết yếu của Nhân dân. Ảnh: T.Vũ

Phát huy lợi thế vùng cửa ngõ, là huyện vệ tinh nằm cạnh thành phố Đà Lạt, huyện đã đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư. Trong năm 2019, trên địa bàn huyện có 9 dự án đăng ký đầu tư. UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án, gồm: Nhà máy nước Thủy Thiên Phú An của Công ty TNHH Thủy Thiên Phú An; Khai thác đất san lấp tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng của Công ty TNHH Trọng Minh Lâm Đồng; Thủy điện Đồng Nai 1 của Công ty Cổ phần Năng lượng Di Linh, với tổng vốn đầu tư đạt 541,04 tỷ đồng, tổng diện tích đăng ký thực hiện 12,7 ha. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện năm 2019 là 932 tỷ đồng; so dự toán giao đạt 99% và bằng 115% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu NSNN do huyện quản lý: 526 tỷ đồng so với dự toán giao đạt 113% và bằng 125% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách tỉnh quản lý: 406 tỷ đồng, bằng 85% so với dự toán giao và bằng 103% so với cùng kỳ. Về nông nghiệp, huyện tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trên địa bàn huyện có 10.112,5 ha sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tăng 1.784,06 ha so với cùng kỳ năm 2018...

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất của Nhân dân theo đó cũng nâng lên. Đời sống văn hóa tinh thần cũng có nhiều chuyển biến. Trong năm qua, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,05%; có khoảng 4.998 lao động tìm được việc làm, đạt 112% so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo hiện hành) đến cuối năm 2019 ước đạt 0,99%, trong đó hộ nghèo DTTS còn dưới 2,2%. Cũng trong năm qua, có 149/152 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 98%; có 15/15 xã, thị trấn giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, đạt tỷ lệ 100%; số hộ đăng ký và được công nhận gia đình văn hóa năm 2019 ước đạt 44.884 hộ/45.120 hộ đăng ký; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt trên 99,8%...

Diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của huyện Đức Trọng ngày càng tăng cao. Ảnh: T.Vũ

Nỗ lực hoàn thành nhiều mục tiêu cụ thể

Trong năm 2020, huyện Đức Trọng đặt ra mục tiêu tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân; nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đi đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững... Cụ thể, các chỉ tiêu được đặt ra: Tổng giá trị sản xuất (GO) theo giá hiện hành trên địa bàn của một số ngành chủ yếu năm 2020: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: 10.345 tỷ đồng. (Trong đó, nông nghiệp 10.235 tỷ đồng, lâm nghiệp 65 tỷ đồng và thủy sản 44 tỷ đồng); công nghiệp khai khoáng đạt 30 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.999 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý trên địa bàn tăng 13%, trong đó thu thuế, phí tăng 11-13% so với ước thực hiện năm 2019; kim ngạch xuất khẩu bình quân năm 2020 đạt 117 triệu USD; GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 85-87 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,9%, trong đó hộ nghèo DTTS còn dưới 2%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 85%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt trên 99,8%...

