Giá dịch vụ du lịch tăng khoảng 50-60% trong Tết Nguyên Đán

(LĐ online) - Từ 29 tháng Chạp - Kỷ Hợi đến mùng 5 tháng Giêng - Canh Tý, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch, Hội hoa Xuân… trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 260 ngàn lượt (tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019 tức từ ngày 29 tháng Chạp - Mậu Tuất đến mùng 5 tháng Giêng - Kỷ Hợi). Riêng lượng khách nghỉ dưỡng khoảng 108 ngàn lượt (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó khách quốc tế khoảng 13 ngàn lượt (tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2019).

Du khách đến Đà Lạt – Lâm Đồng đông hơn năm trước hơn 10%

Thời gian cao điểm khách du lịch chủ yếu từ ngày 27-29/1/2020 (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết); các khách sạn từ 1-5 sao phục vụ với công suất khoảng 60-65%, các cơ sở lưu trú còn lại công suất đạt khoảng 70-75%.

Giá các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nguyên đán tăng từ 50-60% so với ngày thường, chủ yếu là dịch vụ ăn uống. Giá lưu trú tại các khách sạn 3 - 5 sao tăng từ 10-15%, khách sạn từ 1 - 2 sao tăng từ 30-40%, các loại cơ sở lưu trú du lịch khác (nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, biệt thự du lịch…) tăng từ 40-50%.

Việc tăng giá đã được các khách sạn đăng ký với cơ quan thuế, niêm yết công khai và thông báo cho các hãng lữ hành, khách du lịch thông qua tờ rơi, website ngay từ đầu năm. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, các ngành chức năng và chính quyền ghi nhận chưa có phản ánh về tình trạng du khách bị chặt chém hay chèn ép khi đến Lâm Đồng.

PHẠM LÊ