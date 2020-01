Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16,3 ngàn tỷ đồng

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng vừa tổng kết kết quả hoạt động năm 2019, trong đó nổi bật là tình hình phát triển công nghiệp và thương mại. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 16.304 tỷ đồng, tăng trên 12% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng đạt trên 586 tỷ đồng; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt trên 12 ngàn tỷ đồng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí ước đạt trên 3.362 tỷ đồng; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt trên 317 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 toàn ngành ước đạt 112% so cùng kỳ 2018, là mức tăng trưởng đạt kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2019 đạt trên 58 ngàn tỷ đồng, tăng gần 15% so cùng kỳ 2018. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 720 triệu USD, nhập khẩu 230 triệu USD. Toàn tỉnh có 10 cụm công nghiệp, 2 khu công nghiệp, 83 chợ, 2 trung tâm thương mại, 301 cửa hàng xăng dầu và 480 cửa hàng bán lẻ khí hóa lỏng đang hoạt động. Ngành công thương tiếp tục thực hiện các hoạt động quản lý nhằm đảm bảo công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng trưởng bền vững.

D.QUỲNH