Hướng tới liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững

Hội Nông dân (ND) tỉnh vừa tổ chức tổng kết kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 với nhiều định hướng mới, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Năm 2019, dù có nhiều khó khăn do dịch tả heo châu Phi cũng như thiệt hại do bão lũ, nông dân Lâm Đồng vẫn phấn đấu sản xuất - kinh doanh, đồng hành xây dựng kinh tế, xã hội nông thôn.

Sản xuất hoa hồng tại Đà Lạt. Ảnh: D.Q

Hiện tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh là 164.246 hội viên, đạt 87% so với tổng số hộ nông nghiệp; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 87%. Năm 2019, Lâm Đồng có 66.164 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp với nhiều điển hình nổi bật về kết quả sản xuất kinh doanh. Các hộ nông dân giỏi đã giúp đỡ những hộ nghèo với tổng số tiền trên 7,9 tỷ đồng; 16.017 ngày công lao động; hỗ trợ 3.358 cây, con và hom giống cho 1.047 hộ gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đồng hành cùng cộng đồng xây dựng nông thôn mới, nông dân toàn tỉnh hiến 2 ha đất, đóng góp trên 36,790 tỷ đồng; 21.540 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới hơn 8,9 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 294,8 km kênh mương, làm mới 25 cầu, cống. Đồng thời, nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường với những việc làm thiết thực hiệu quả như xây dựng tuyến đường không rác, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây che bóng mát, triển khai mô hình “Biến rác thành tiền”..., đã tổ chức xây dựng 191 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn.

Hỗ trợ nông dân tiếp cận với các tổ chức tín dụng và nguồn vốn vay, Hội ND tỉnh đã liên kết với các tổ chức tín dụng đưa vốn ưu đãi về với hội viên.

Tính đến gần cuối năm 2019, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua Hội Nông dân tỉnh đạt 1.063,980 tỷ đồng với 821 tổ tiết kiệm và vay vốn và 30.990 thành viên vay vốn.

Chương trình ký kết liên tịch phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng số dư nợ là 521,212 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Liên Việt PostBank dư nợ đến nay 5,417 tỷ đồng, cùng với Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp nông dân vay trên 1.600 tỷ đồng để phát triển sản xuất - kinh doanh.

Các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề nông dân, giúp nông dân mua máy móc, phân bóng trả chậm, đi học tập tại các nước tiên tiến... được Hội ND tỉnh thực hiện với nhiều hiệu quả. Nông dân đã ý thức được vai trò của mình trong việc xây dựng tam nông, đồng thời sẵn sàng cống hiến sức người, sức của để xây dựng đất nước.

Trong giai đoạn mới, Hội ND tỉnh xác định đưa hoạt động nông dân thích ứng kịp với yêu cầu của thị trường. Bên cạnh các hoạt động thường niên, các cấp Hội đặc biệt chú trọng tới việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, hiệu quả, tăng giá trị cho nông sản đồng thời đảm bảo đời sống ổn định cho người nông dân.

D.QUỲNH