Lan Hồ Điệp Lâm Đồng xuất bán mạnh thị trường phía Bắc

(LĐ online) - Ông Phan Thanh Sang - Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết: 5 năm trở lại đây, lan Hồ Điệp Lâm Đồng xuất bán ra thị trường phía Bắc tăng đều qua từng năm. Đến thời điểm hiện tại, sức mua đã tăng lên khoảng 6 đến 7 lần so với 5 năm về trước.

Lan Hồ Điệp là loại hoa cao cấp được khách hàng ưa chuộng bởi vẻ đẹp thanh tao. Khách hàng khu vực phía Bắc chủ yếu mua lan Hồ Điệp vào dịp tết. Còn những ngày thường, lan Hồ Điệp là sự lựa chọn để trang trí trong các nhà hàng, khách sạn và các hội nghị.

Những năm về trước, thị trường phía Bắc chủ yếu sử dụng lan Hồ Điệp từ Trung Quốc bởi đường vận chuyển thuận lợi, giá cả thấp hơn. Vì vậy, lan Hồ Điệp Lâm Đồng khó chen chân vào thị trường này. Tuy nhiên, với những thuận lợi về khí hậu mát mẻ quanh năm, nguồn giống chất lượng, kỹ thuật chăm sóc tốt nên lan Hồ điệp Lâm Đồng thường có thân cây to, cánh hoa to, dày dặn, màu hoa đậm, rực rỡ. Đặc biệt, lan Hồ Điệp của Lâm Đồng có độ bền cao nên khách hàng có thể chưng được vài tháng. Đó là lý do lan Hồ Điệp Lâm Đồng dù giá cao hơn song vẫn được khách hàng lựa chọn.

Hoa Lan Hồ Điệp tại trang trại YSA Orchid

Ông Phan Thanh Sang cho biết thêm: Lan Hồ Điệp Lâm Đồng hiện được trồng chủ yếu ở Đà Lạt, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc, Đơn Dương. Trong đó, nhiều nhất ở huyện Đức Trọng. Các doanh nghiệp sản xuất lan Hồ Điệp Lâm Đồng thường vận chuyển hoa ra thị trường phía Bắc bằng xe lạnh hoặc đường máy bay nên chất lượng hoa rất đảm bảo. Riêng tại trang trại YSA Orchid, 30% lượng hoa từ cơ sở này được tiêu thụ ở thị trường phía Bắc. Đến thời điểm hiện tại, YSA Orchid đã vận chuyển 3 xe lạnh với hơn 20.000 cây lan Hồ Điệp ra thị trường Hà Nội phục vụ khách hàng dịp Tết. Chủ trang trại này cho biết, xe lạnh vẫn tiếp tục vận chuyển hoa cho các đơn hàng ở Hà Nội và phía Bắc đến cận ngày tết Nguyên đán.

HOÀNG MY