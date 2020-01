Ngành Thuế Lâm Đồng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Tổng thu NSNN năm 2019 là 8.678,9 tỷ đồng, đạt 108% dự toán địa phương và bằng 121% so năm 2018. Trong đó: Thuế, phí đã thu 5.247,5 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và bằng 119% so năm 2018; Đất, nhà đã thu 1.524,2 tỷ đồng, đạt 143% dự toán địa phương và bằng 138% so năm 2018; Xổ số kiến thiết đã thu 1.087,8 tỷ đồng, đạt 128% dự toán địa phương và bằng 134% so năm 2018; Tài chính đã thu 231,5 tỷ đồng, đạt 83% dự toán địa phương và bằng 117% so năm 2018; Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 383,1 tỷ đồng, đạt 73% dự toán và bằng 84% so năm 2018.