Rau Đà Lạt giảm giá mạnh, nhà vườn lo mất tết

(LĐ online) - Những tháng cuối năm, không chỉ riêng thủ phủ rau Lâm Đồng mà hầu hết các địa phương trong cả nước thời tiết khá thuận lợi, các loại rau ngắn ngày đều cho năng suất cao hơn năm trước. Hiện, nhà vườn đang rất lo lắng bởi giá nhiều loại rau đã xuống rất thấp.

Gia đình ông Ngô Văn Chí Linh (Phường 7, Đà Lạt) đang thu hoạch xà lách lô lô

Tại vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Đà Lạt, giá nhiều loại rau xuống thấp từ tháng 11/2019, đây là điều rất hiếm khi xảy ra ở những năm về trước. Theo nhiều nhà nông ở Đà Lạt, thông thường giá rau chỉ giảm mạnh vào tháng 3 và 4 hằng năm. Riêng năm nay, từ tháng 10/2019 Lâm Đồng đã hết mưa, trời có nắng kéo dài trong ngày, thời tiết thuận lợi nên các loại rau, kể cả trồng ngoài trời và trong nhà kính đều phát triển rất nhanh, ít bị sâu bệnh gây hại. Năng xuất các loại rau cũng cao hơn hẳn so với những năm trước. Thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào trong cả nước chính là nguyên nhân khiến các loại nông sản ở Đà Lạt và các vùng lân cận giảm mạnh.

Anh Nguyễn Định (Phường 8, TP Đà Lạt) chuyên sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho biết: Do thời tiết cuối năm 2019 khá thuận lợi nên hầu hết các loại rau, củ, quả đều đạt năng xuất vượt trội so với năm trước. Với kiểu thời tiết thuận lợi này, nhiều địa phương cũng đã trồng và gần như tự túc được các loại rau chủ lực để phục vụ thị trường tại chỗ dịp tết. “Khi công nghệ cao được ứng dụng phổ biến trong nông nghiệp thì điểm mạnh về khí hậu, thổ nhưỡng của Đà Lạt không còn là lợi thế độc quyền như trước nữa. Với công nghệ ngày càng được ứng dụng trong nông nghiệp thì bất kỳ địa phương nào trong cả nước đều có thể sản xuất các loại rau quanh năm. Đó là chưa kể, sau hàng chục năm canh tác, thổ nhưỡng ở Đà Lạt đã bạc màu, nhiễm mầm bệnh, giá thành đầu tư sẽ cao hơn so với rau được trồng tại các địa phương khác, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh trên thị trường” - anh Nguyễn Định chia sẻ.

Anh Nguyễn Định cũng cho biết thêm, thời điểm hiện tại hầu hết các các mặt hàng rau trong nhà kính giá đều xuống rất thấp, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, cà chua beef ứng dụng công nghệ cao từ 28.000 đồng/kg nay còn 12.000 - 15.000 đồng/kg, ớt chuông 15.000 đồng/kg, dưa baby còn 5.000 - 6.000 đồng /kg…

Những ngày gần tết giá rau các loại tại Đà Lạt và vùng lân cận đều giảm mạnh

Tương tự, hiện rất nhiều hộ trồng rau ngoài trời tại Phường 7, 8 (TP Đà Lạt) hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về đầu ra cho sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh thuê 5 sào đất tại Phường 8 trồng rau tần ô. Với tiền thuê đất và đầu tư giống, phân tro và công chăm sóc vào khoảng 15 triệu/sào. Hiện nay, tần ô bán 4.000 đồng/kg, với giá bán này, gia đình sẽ thua lỗ khoảng 5 triệu đồng/sào. Tương tự, gia đình ông Ngô Văn Chí Linh đầu tư 1,7 sào đất gieo trồng xà lách tại Phường 7. Hiện tại, ông Linh bán xá lách với giá 6.000 đồng/kg thì gia đình cũng sẽ lỗ hơn 10 triệu đồng.

Còn tại huyện Đơn Dương - vùng chuyên canh rau lớn nhất cả nước với diện tích lên tới hàng nghìn hecta, chuyên cung cấp các loại rau chủ lực như bắp cải, su hào, cải thảo, xà lách, cà chua, hành tây, khoai tây... cho nhiều địa phương cả nước. Hiện nay, giá cải dưa tại đây chỉ còn 600 đồng/kg, rau ngò thơm là 1.000 đồng/kg. Không chỉ các loại rau ngắn ngày giảm giá mà cà chua cũng giảm so với các tháng trước, nay còn 2.000 đến 3.000 đồng/kg tùy loại.

Bà Tô Thị Hiền (ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) có gần 4 sào rau xà lách sẽ cho thu hoạch vào đợt tết Nguyên đán 2020 sắp tới nhưng thời gian qua, giá loại rau này liên tục sụt giảm mạnh khiến gia đình bà hết sức lo lắng. Hiện, rau xà xách trên địa bàn huyện Đơn Dương thương lái chỉ thu mua với giá 500 đồng/kg. Với giá bán này, nhà vườn sẽ thua lỗ ít nhất khoảng 10 triệu đồng/ sào. Đáng ngại hơn, hiện rất nhiều hộ trồng rau xà lách xoăn không thể bán được, hoặc bán với giá rất rẻ, tiền thu về không đủ chi phí thuê nhân công thu hoạch.

Theo các nhà vườn, nhiều loại rau, nhất là các loại rau ngắn ngày, trong thời gian tới giá sẽ vẫn giữ ở mức thấp. Nguyên nhân là do thời tiết thuận lợi, không chỉ ở Đà Lạt mà nhiều vùng, miền trong cả nước nguồn cung có thể vượt quá cầu.

VĂN BÁU