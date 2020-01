Rau ngắn ngày giảm giá mạnh

Do ảnh hưởng từ việc thị trường tiêu thụ chậm, thêm vào đó hầu hết các tỉnh miền Đông Nam Bộ và kể cả các tỉnh Tây nguyên đều trồng được các loại rau thương phẩm vụ đông xuân, do đó từ đầu tháng 12/2019 đến nay, các loại rau ngắn ngày như: xà lách, cải dưa, hành lá, ngò, cải thảo đều giảm giá từ 1.000 đ đến 1.300 đ so với các tháng trước. Hiện nay, cải dưa chỉ còn 600 đ/kg, rau ngò 1.000 đ/kg, xà lách chỉ còn 500 đ/kg, thậm chí có nhiều hộ trồng xà lách quăn không bán được đành phải phá bỏ hàng chục tấn để làm phân xanh cho vụ sau. Không chỉ các loại rau ngắn ngày giảm giá mà cà chua cũng giảm từ 7.000 đ đến 9.000 đ/kg so với các tháng trước. Riêng hành tây năm nay lại được giá, nhiều hộ nông dân ở các xã Lạc Lâm, Lạc Xuân, huyện Đơn Dương trồng hành tây sớm, bán 1 sào hành tây cho thương lái lên đến 55 triệu đồng.

NGỌC THANH