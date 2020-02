Các mặt hàng xuất khẩu chính của Lâm Đồng đều sụt giảm về giá trị

(LĐ online) - Xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng đang có xu hướng giảm dần kể từ đầu Quý III/2019 và đang kéo dài sang năm 2020. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu và đặc biệt là khi các thị trường xuất khẩu chính của tỉnh đều đang có dấu hiệu suy giảm tăng trưởng.

Sản xuất chè chất lượng cao để đảm bảo sự cạnh tranh với thị trường nước ngoài

Được biết, ước kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 2/2020 đạt 43,14 triệu USD, giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước đạt 25,9 triệu USD, giảm 29% so với cùng kỳ 2019, chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 17,5 triệu USD, giảm 16% so cùng kỳ năm trước, chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Giá trị xuất khẩu lũy kế 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 70,7 triệu USD, đạt 8,8% kế hoạch năm 2020, giảm đi gần một nữa so với cùng kỳ.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hường - Trưởng phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế - Sở Công thương tỉnh cho biết, hàng hóa xuất xứ Lâm Đồng được xuất khẩu đi khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện, Lâm Đồng có 7 sản phẩm xuất khẩu có giá trị xuất khẩu lớn, theo thứ tự là: Alumin, cà phê, sản phẩm dệt may, hoa, rau củ quả, chè chế biến và hạt điều. Hầu hết các mặt hàng đều có sự sụt giảm về giá trị xuất khẩu trong những tháng đầu năm 2020. Để nâng cao giá trị hàng xuất khẩu, Lâm Đồng cần nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời, xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, xuất xứ hàng hóa… để có chỗ đứng và cạnh tranh công bằng với các nước khác trên thế giới. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ triển khai các công tác hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu như: Liên hệ với các Thương vụ Việt Nam ở Singapore, Malaysia để kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp ở các nước này; cung cấp thông tin về các chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài và các hội chợ quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục để tham gia; triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hội nhập để thúc đẩy phát triển xuất khẩu hàng hóa, thương mại điện tử… nhằm khôi phục và nâng dần kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong thời gian tới.

HOÀNG YÊN- HỒNG THẮM