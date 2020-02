Tình hình giá cả thị trường tháng 2/2020 trong xu hướng giảm, do giá thịt lợn giảm trở lại sau nhiều tháng tăng cao vì chịu ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi và ảnh hưởng của dịch COVID-19; ngoài ra, nhu cầu vui chơi, giải trí, đi lại, mua sắm trang thiết bị đồ dùng của các gia đình giảm, nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2020 giảm 0,59% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng 5,44%; bình quân 2 tháng đầu năm 2020 tăng 6,1% so với 2 tháng đầu năm 2019.

PHẠM LÊ