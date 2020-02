Công nghiệp Lâm Đồng 2019 với tầm nhìn hướng tới tương lai

Lâm Đồng là một vùng nông nghiệp với rau, hoa ôn đới, chè và cà phê chất lượng cao. Nhưng để biến những lợi thế ấy phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội; nội dung thúc đẩy công nghiệp Lâm Đồng hiện tại và xác định tầm phát triển trong tương lai được đặt ra như một yếu tố quan trọng.

Dệt may là ngành công nghiệp xuất khẩu khá của Lâm Đồng. Ảnh: D.Quỳnh

Trên 9 ngàn cơ sở sản xuất công nghiệp

Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 9.190 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó kinh tế nhà nước 17 cơ sở, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 40 cơ sở và 9.133 cơ sở kinh tế tư nhân. Dựa trên thế mạnh sẵn có của địa phương, các cơ sở sản xuất công nghiệp Lâm Đồng cũng chủ yếu thuộc các nhóm ngành sản xuất, chế biến nông sản, may mặc, khai khoáng và khai thác vật liệu xây dựng, sản xuất phân phối điện - nước.

So với sự phát triển chậm trong giai đoạn trước, thời gian gần đây, ngành công nghiệp tỉnh Lâm Đồng phát triển khá. Riêng năm 2019, tốc độ tăng trưởng đạt 13,32% so với năm 2018, tốc độ tăng bình quân 5 năm 2016-2019 ước đạt 10,22%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 ước đạt 16.305 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 13% so cùng kỳ 2018. Giai đoạn 2016-2019, nhiều dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, chủ yếu là các dự án chế biến nông sản, thực phẩm như rau củ, trà, cà phê, tơ lụa…

Hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp đã giúp Lâm Đồng xuất khẩu hàng hóa tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần mang về kim ngạch 720 triệu USD năm 2019.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như Alumin 650 ngàn tấn, chè chế biến 15 ngàn tấn, rau quả 13 ngàn tấn, hạt điều gần 2 ngàn tấn, quần áo 2 triệu USD… đều là sản phẩm của sản xuất công nghiệp.

Công nghiệp Lâm Đồng cũng cho thấy chuyển dịch rõ nét sang ngành công nghiệp chế biến nông sản. Chỉ trong năm 2019, giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến nông sản chiếm 35% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Tỷ lệ nông sản qua sơ chế đạt 75%, toàn tỉnh có 1.635 cơ sở chế biến sơ chế, chế biến nông sản, trên 1 ngàn cơ sở sản xuất đồ uống.

Lâm Đồng xác định hình thành hai trung tâm logistics tại thành phố Bảo Lộc và huyện Đức Trọng. Hai trung tâm logistics sẽ bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến vận tải, logistics và phân phối hàng hóa, cả trung chuyển trong nước và quốc tế với nhiều nhà khai thác khác nhau. Xây dựng trung tâm logistics sẽ giúp hàng hóa Lâm Đồng, nhất là hàng hóa xuất khẩu, giảm chi phí vận chuyển dẫn tới giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường. Khó khăn và định hướng tương lai

Tuy nhiên, phải khẳng định công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Lâm Đồng có phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, với vùng nguyên liệu rộng lớn sẵn có của địa phương. Trên 9.133 cơ sở sản xuất công nghiệp tư nhân chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Vì vậy, hầu hết là doanh nghiệp quy mô nhỏ, tiềm lực kinh tế thấp, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý thấp. Tính liên kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành hàng không cao.

Do điều kiện địa lý, Lâm Đồng xa cảng biển và các thị trường tiêu thụ nên chi phí vận chuyển tăng cao, khiến giá thành sản phẩm có tính cạnh tranh thấp hơn. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp cũng khó khăn, quỹ đất sạch để thu hút doanh nghiệp còn rất thiếu. Cũng chính từ điều kiện tự nhiên và tính chất riêng, Lâm Đồng xác định phát triển những ngành công nghiệp dựa trên lợi thế sẵn có, có khả năng cạnh tranh và hàng hóa có thể xuất khẩu. Đặc biệt, Lâm Đồng xác định phát triển công nghiệp kết hợp chặt chẽ với phát triển nông thôn, thúc đẩy các ngành thương mại và dịch vụ liên quan, từ đó chuyển dịch cơ cấu lao động. Phát triển công nghiệp - nông nghiệp song hành đòi hỏi giữ gìn môi trường trong đó cực kỳ quan trọng là việc đổi mới công nghệ theo hướng xanh, sạch.

Chính vì vậy, trong thời gian tới Lâm Đồng xác định phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm sau thu hoạch, các nhà máy chế biến quy mô lớn tại các vùng nguyên liệu tập trung chất lượng cao. Các nguyên liệu thế mạnh được chú ý như chè, cà phê, atisô, rau củ, tơ tằm… Đồng thời, công nghiệp chế biến rượu và nước trái cây cũng được chú ý từ vùng nguyên liệu sẵn có và nhu cầu nhập khẩu nước trái cây ngày càng tăng của thị trường quốc tế. Ngành công nghiệp dệt may, đặc biệt chú ý tới dệt may từ sản phẩm lụa tơ tằm đặc sản Lâm Đồng cũng được đầu tư phát triển.

DIỆP QUỲNH