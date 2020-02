Không chỉ khẳng định vị trí dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng…

Kết thúc năm 2019, Vietcombank Lâm Đồng ghi dấu ấn với những thành tựu rất nổi bật, như nguồn vốn tăng gần 15%, dư nợ cho vay tăng hơn 8,2%, lợi nhuận tăng 23,7%; góp phần cùng hệ thống Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc lợi nhuận 1 tỷ USD, là một trong 200 tổ chức tài chính ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất toàn cầu, là ngân hàng Việt Nam đầu tiên có mặt trong nhóm 30 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương…

Cán bộ - người lao động Vietcombank Lâm Đồng phụng dưỡng Mẹ VNAH Trần Thị Mặc (94 tuổi) ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà. Ảnh: L.Hoa

Tính đến 31/12/2019, Vietcombank Lâm Đồng có nguồn vốn huy động tăng 14,91%, hoàn thành 105,97% kế hoạch năm, trong đó, huy động vốn bán lẻ chiếm tỷ trọng chủ yếu (87,22%) trong cơ cấu huy động, tăng 11,8% so với thời điểm 31/12/2018; dư nợ cho vay tăng 8,22% so với 31/12/2018, với dư nợ thể nhân chiếm 77,21% tổng dư nợ, tăng 19,99% so với 31/12/2018; nợ xấu chiếm 0,15% tổng dư nợ, thấp hơn mức trần kế hoạch được giao (0,4%); lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 204,1 tỷ đồng, tăng 23,7% so với năm 2018 (165 tỷ đồng). Vietcombank Lâm Đồng hiện có 140 máy POS (máy thanh toán chấp nhận thẻ) và trên 30.600 khách hàng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank Lâm Đồng góp phần vào lợi nhuận kinh doanh chung của toàn hệ thống Vietcombank năm 2019 tăng gần 30%, đạt trên 23 ngàn tỷ đồng (tương đương 1 tỷ đô la Mỹ); đưa Vietcombank nằm trong 200 tập đoàn tài chính ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất toàn cầu, đóng góp vào ngân sách nhà nước trong 5 năm qua đạt gần 30.000 tỷ đồng - mức cao nhất so với các ngân hàng trong nước; và đạt được nhiều danh hiệu khác ở trong nước, khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Chiểu - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng, cho biết: Thành quả đạt được của Vietcombank Lâm Đồng hôm nay xuất phát từ nền tảng vững chắc và truyền thống văn hóa Vietcombank với hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành; cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tâm, tận lực; với tư duy đổi mới mạnh mẽ trong quản trị điều hành; để không ngừng hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ và nỗ lực đem lại cho khách hàng sự hài lòng về phong cách phục vụ và những trải nghiệm dịch vụ ngân hàng tốt nhất.

Đặc biệt, định hướng phát triển và tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh luôn gắn liền với các phong trào thi đua, phù hợp với từng thời điểm trong năm, đã động viên kịp thời những tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào. Vietcombank Lâm Đồng cũng đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; những gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”…; đồng thời, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng đảm bảo chính xác, kịp thời, phát huy tinh thần công khai, gương mẫu, chú trọng khen thưởng những tập thể thực sự tiêu biểu, cán bộ - người lao động (CB-NLĐ) trực tiếp… đã có nhiều tác động tích cực, khuyến khích được các tập thể, người lao động hưởng ứng tham gia.

Với lợi thế 2/3 nhân sự trẻ đang tuổi sinh hoạt Đoàn và 1/3 đảng viên, nên, mặc dù chỉ tiêu kinh doanh luôn là áp lực lớn, nhưng cán bộ, nhân viên Vietcombank Lâm Đồng đều sôi nổi tham gia các hoạt động xã hội và phong trào thi đua. Ngoài những phong trào gắn với hoạt động chuyên môn do chi nhánh phát động, như “Chương trình thi đua bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ năm 2019”, “Siêu sao Mobile Banking 2019”, “Triển khai chương trình bancas năm 2019”, “Chương trình thi đua bán Bảo hiểm nhân thọ năm 2019”, “Chương trình thúc bán Bancassurance phi nhân thọ”, “Chương trình thúc bán thẻ 4 tháng cuối năm 2019”…, CB-NLĐ Vietcombank Lâm Đồng cũng tích cực tham gia các phong trào như: Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đoàn kết - sáng tạo”; và các hoạt động an sinh xã hội như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ xây nhà tình nghĩa tại huyện Đức Trọng và Lâm Hà, ủng hộ Hội Chất độc da cam và Hội Chữ thập đỏ Phường 10, đóng góp quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ xây 3 giếng nước cho 3 hộ nghèo tại xã Gia Bắc, huyện Di Linh,...

Từ đó, năm 2019, Vietcombank Lâm Đồng có 10 tập thể Lao động tiên tiến, 78 cá nhân Lao động tiên tiến, tập thể Vietcombank Lâm Đồng được nhận Cờ là một trong 20 chi nhánh Vietcombank tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và nhiều danh hiệu khác trong hệ thống ngân hàng và của tỉnh Lâm Đồng…

Với phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm trong chỉ đạo điều hành là “Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo”, trọng tâm năm 2020 của Vietcombank là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển dịch cơ cấu hoạt động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả và nâng cao năng suất lao động. Vietcombank Lâm Đồng tập trung thực hiện 2 đột phá chiến lược là: Đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu hoạt động kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng năng lực thích ứng với ngân hàng số. Đồng thời, chi nhánh thực hiện 3 trọng tâm, là: giảm dần tỉ lệ tăng trưởng tín dụng, tăng tỷ trọng dư nợ bán lẻ; gia tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng, trọng tâm là thu nhập từ dịch vụ; cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng hiệu quả và bền vững; với tỷ lệ huy động vốn và dư nợ cho vay tăng khoảng 18%.

Ngoài việc tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức, xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh được giao năm 2020, Vietcombank Lâm Đồng tiếp tục phát động các phong trào thi đua cho cả năm và các đợt thi đua ngắn ngày hướng về chỉ tiêu trọng yếu; xây dựng văn hóa tự học tập, nâng cao trình độ của mỗi CB-NLĐ; tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và công tác an sinh xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của CB-NLĐ trong chi nhánh… để giữ vững vị thế dẫn đầu và truyền thống Vietcombank.

LÊ HOA