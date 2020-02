Lâm Đồng: Đón đầu các hiệp định thương mại thế hệ mới

Ngày 12/2/2020, Nghị viện châu Âu bỏ phiếu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA). Đây là tin mừng cho doanh nghiệp Việt và cả doanh nghiệp châu Âu. Và Lâm Đồng, với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu, đã chuẩn bị những gì để đón đầu các hiệp định thương mại thế hệ mới?

Hoa Đà Lạt xuất khẩu sang châu Âu

Xuất khẩu tăng trưởng và mục tiêu xa hơn

Con số kim ngạch xuất khẩu của Lâm Đồng tăng trưởng hàng năm đã chứng tỏ tiềm năng của Lâm Đồng. Năm 2019, Lâm Đồng xuất khẩu đạt 720 triệu USD với các mặt hàng chính như alumin, cà phê, chè, rau, hoa, may mặc… Trong đó, số lượng xuất khẩu sang các nước thành viên CPTPP là 43 doanh nghiệp với tổng kim ngạch xuất khẩu trên 72 triệu USD. Các nước khối EU là nhà nhập khẩu cà phê lớn nhất của Lâm Đồng bên cạnh rau, hoa với trị giá trên 55 triệu USD. Các nước như Italia, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển, Đức nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Lâm Đồng và có ấn tượng tốt với hàng hóa nông sản có nguồn gốc Lâm Đồng. Thị trường các quốc gia này là các thị trường cao cấp, hàng hóa được trả một giá xứng đáng, giúp mang lại thu nhập cho người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu.

Tuy nhiên, Lâm Đồng cũng nhận thấy rất rõ những nhược điểm của doanh nghiệp cũng như nền sản xuất để có thể tham gia vào một thị trường rộng mở nhưng đòi hỏi cao như EU hay các nước trong CPTPP. Đó là quy mô doanh nghiệp nhỏ, nền sản xuất cũng manh mún dẫn đến hàng hóa chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Bên cạnh dó, cũng vì tiềm lực còn yếu, doanh nghiệp Lâm Đồng thiếu thông tin về thị trường, thiếu chuyên gia am hiểu về luật quốc tế cũng như các hiệp định thương mại tự do. Và do điều kiện địa lý, logistic Lâm Đồng cũng chưa phát triển khiến giá thành sản phẩm thiếu tính cạnh tranh.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng tham gia vào thị trường thế giới với mục tiêu trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Với các mặt hàng thế mạnh chủ yếu là nông sản, Lâm Đồng đang tích cực xây dựng vai trò một nhà cung cấp hàng hóa đạt chuẩn, nằm trong các chuỗi sản xuất mang tính toàn cầu. Trở thành một khâu trong chuỗi liên kết sản xuất toàn cầu sẽ đảm bảo giá trị cho nông sản cũng như mang lại thu nhập xứng đáng cho người sản xuất địa phương. Tăng cường nội lực, thúc đẩy xuất khẩu

Lâm Đồng xác định, việc đầu tiên để hàng hóa Lâm Đồng được thị trường ngoại chấp nhận chính là nâng cao và bảo đảm chất lượng hàng hóa. Đặc biệt, Lâm Đồng chú trọng tới nông sản, mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của địa phương. Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thành lập các liên kết sản xuất - tiêu thụ để đảm bảo sự gắn bó chặt chẽ giữa nông dân - doanh nghiệp, Lâm Đồng luôn coi là nhiệm vụ hàng đầu để nâng cao chất lượng hàng hóa.

Bên cạnh đó, muốn đưa sản phẩm vào thị trường, doanh nghiệp cần hiểu biết thị trường mới định hình được kế hoạch sản xuất kinh doanh. Lâm Đồng đã thực hiện các biện pháp giúp doanh nghiệp nắm được thông tin về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các hội nghị, hội thảo phổ biến tuyên truyền, các thông tin đăng công khai trên website của tỉnh. Theo đánh giá, ước chừng 186/280 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ về CPTPP và cũng chừng đó doanh nghiệp hiểu về EVFTA.

Lâm Đồng cũng thực hiện cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Với các nước châu Âu và thành viên CPTPP, việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động là yêu cầu tất yếu và Lâm Đồng đang thực hiện các giải pháp toàn diện bảo vệ quyền lợi cũng như tăng cường trách nhiệm cho tổ chức của người lao động, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đồng thời giữ vững ổn định chính trị. Đặc biệt, Lâm Đồng đảm bảo rất kỹ việc không sử dụng lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, “vùng cấm” với các sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu và các thị trường phát triển. Tăng cường nội lực, đảm bảo chất lượng hàng hóa, tìm hiểu sâu rộng về thị trường chính là con đường Lâm Đồng thực hiện để hướng tới mở rộng hàng hóa ra nước ngoài, nhất là với các thị trường trong EVFTA và CPTPP.

DIỆP QUỲNH