(LĐ online) - Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành công thương chiều 14/2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đề nghị Sở Công thương tích cực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nông sản, nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch để từ đó, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chặt chẽ, nâng cao giá trị cho nông sản địa phương.

Trong năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp Lâm Đồng đạt trên 16.304 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 111% so cùng kỳ 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 58.303 tỷ đồng, tăng 10,9% so cùng kỳ, đạt 100,5% so kế họach năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu đều thành công với 720 triệu USD kim ngạch xuất khẩu và 230 triệu USD kim ngạch nhập khẩu.

Lâm Đồng hiện có 10 cụm công nghiệp và 2 khu công nghiệp, 83 chợ, 2 trung tâm thương mại, 301 cửa hàng xăng dầu và 480 cửa hàng bán lẻ khí hóa lỏng. Hàng hóa phục vụ thị trường luôn dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, không xảy ra tình trạng găm hàng, làm giá. Các lĩnh vực về cung cấp điện, thủy điện, quản lý vật liệu nổ, sản xuất sạch hơn đều được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Năm 2019, lĩnh vực khuyến công được giao thực hiện 65 đề án, tổng kinh phí trên 14,5 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện trong các lĩnh vực ưu tiên của Lâm Đồng như chế biến nông sản, lâm sản và đều đạt kết quả khả quan, thúc đẩy các doanh nghiệp tăng mức đầu tư đổi mới công nghệ.

Sang năm 2020, Sở Công thương tiếp tục thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về phát triển công thương nghiệp. Trong tình hình hiện tại, Sở chú trọng tới hoạt động thúc đẩy chế biến nông sản, hỗ trợ sản phẩm thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh, hướng tới mục tiêu đưa hàng hóa Lâm Đồng xuất khẩu ngày càng rộng rãi. Trong đó, hướng các các doanh tiếp cận với thương mại điện tử, tiếp cận thị trường thế giới nhanh hơn, kịp thời hơn.

D.QUỲNH