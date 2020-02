Nông dân Đơn Dương trúng hành tây

Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona xuất phát từ Trung Quốc, vì vậy, từ đầu năm đến nay, sản lượng hành tây từ Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam giảm nhiều so với thời điểm trước Tết Canh Tý, cung không đủ cầu, từ đó hầu hết các mặt hàng rau xanh ở huyện Đơn Dương đều tăng giá. Đặc biệt, cà chua và hành tây đã tăng từ 6.000 đ/kg lên đến 8.000 đ/kg. Hiện nay thương lái mua hành tây với giá dao động từ 15 ngàn đến 17 ngàn đồng/kg, cà chua 16 ngàn đồng/kg, nhiều hộ trồng hành tây ở các xã như Lạc Xuân, Lạc Lâm và thị trấn Thạnh mỹ đã có thu nhập 1 sào hành tây lên đến 65 triệu đồng, cá biệt có hộ thu nhập 1 vụ hành tây lên đến 450 triệu đồng. Ngoài ra, các loại rau ngắn ngày như xà lách, hành lá, cải dưa cũng tăng giá mạnh.

Nông dân huyện Đơn Dương thu hoạch hành tây

NGỌC THANH