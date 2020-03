Cận lễ 8/3, giá hoa hồng giảm 50% so với cùng kỳ năm trước

Ngày 6/3, nhiều gia đình chuyên trồng hoa hồng dưới chân núi Langbiang, huyện Lạc Dương cho biết, giá hoa hồng dịp 8/3 cao nhất là 4.000 đồng/bông, thuộc về hoa hồng đỏ. Các loại hồng khác như trắng, vàng, hồng phấn... giá dao động trên dưới 3.000 đồng/bông.

Hoa hồng dịp lễ 8/3 năm nay có giá chỉ bằng một nửa so với mọi năm

Hoa hồng là mặt hàng thường hút khách vào các dịp lễ, đặc biệt là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bởi đây là món quà ý nghĩa được nhiều người chọn mua để tặng bạn bè, người thân. Dịp 8/3 hàng năm, giá hoa thường tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Tuy nhiên, năm nay giá hoa hồng các loại nhìn chung chỉ bằng 50% so với lễ 8/3 năm trước. Không chỉ hoa hồng, các loại hoa khác như cẩm tú cầu, cát tường, đồng tiền, lá hoa phụ kiện,... giá tiêu thụ cũng giảm khoảng 20 - 30% so với dịp lễ năm ngoái.

Nguyên nhân khiến giá hoa hồng các loại trong dịp lễ 8/3 năm nay chỉ bằng một nửa so với năm trước có thể là do dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành tại nhiều quốc gia, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý thị trường trong và ngoài nước.

VĂN BÁU