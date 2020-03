Đức Trọng: Thu ngân sách tăng 11%

Theo UBND huyện Đức Trọng, trong 3 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện là 235 tỷ đồng; đạt 24% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách do huyện quản lý 127 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, tăng 12% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thu thuế và phí 73 tỷ đồng, bằng 25% so với dự toán giao; thu cấp, thuê đất, bán nhà: 50 tỷ đồng, bằng 28% so với dự toán; thu tài chính: 4 tỷ đồng, bằng 17% so với dự toán giao. Riêng thu ngân sách tỉnh quản lý 108 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán giao và bằng 110% so cùng kỳ.

T.VŨ