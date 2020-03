Hà Nội thị trường nông sản lớn của Lâm Đồng

Sản lượng nông sản Lâm Đồng mới chiếm tỷ lệ từ 7-10% tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, so với nhu cầu vẫn còn rất khiêm tốn. Việc hợp tác giữa hai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và Lâm Đồng đang được tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản Lâm Đồng tại Hà Nội

Chương trình hợp tác giữa 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và Lâm Đồng ghi nhận từ năm 2016 đến nay về kết quả kiểm soát, quản lý chất lượng nông sản an toàn sản xuất tại Lâm Đồng, tiêu thụ trên thị trường Hà Nội. Theo đó, hàng năm, Lâm Đồng cập nhật thông tin, giới thiệu về doanh nghiệp cung ứng nông sản an toàn đã ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để Hà Nội triển khai kế hoạch phân phối đến các khu vực tiêu dùng. Riêng trong năm 2019, Hà Nội tiến hành lấy 15 mẫu rau từ Lâm Đồng đưa đi phân tích các chỉ tiêu đều đạt chất lượng an toàn thực phẩm. Thời điểm cuối năm 2019, phía Hà Nội đã đưa vào hoạt động chợ thương mại điện tử, hiện đang kết nối các doanh nghiệp đưa nông sản các loại của Lâm Đồng từng bước hình thành kênh giao dịch mới này.

Đặc biệt, trên địa bàn huyện Lâm Hà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng và Hà Nội đã triển khai dự án hợp tác sản xuất dâu tằm theo hướng hữu cơ. Cụ thể thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Greenpath Việt Nam ký biên bản với UBND huyện Lâm Hà lựa chọn 6 nông hộ ở xã Đông Thanh sản xuất 3 ha diện tích dâu tằm hữu cơ, cung cấp kén cho Cơ sở ươm tơ Cường Hoàn ở thị trấn Nam Ban sản xuất xuất khẩu và phục vụ du lịch canh nông...

Thống kê hơn 2 năm qua, UBND thành phố Hà Nội và các quận, huyện trực thuộc đã hỗ trợ khoảng 144,5 tỷ đồng cho huyện Lâm Hà đầu tư các công trình phục vụ giáo dục, chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, nông nghiệp, góp phần giúp nông dân Lâm Hà phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại, bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ lâu dài...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong năm 2019, hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn của Lâm Đồng trên địa bàn Hà Nội tiếp tục mang lại những hiệu quả tích cực. Cụ thể từ ngày 25-29/9/2019, thông qua chiếc “cầu nối” của 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Bảo Minh (Hà Nội) đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm hạt mắc ca và hạt sachi chế biến tại Công ty TNHH Cà phê nguyên chất Thái Châu (tỉnh Lâm Đồng). Đồng thời, tổ chức cho nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả, đông trùng hạ thảo... của Lâm Đồng kết nối giao thương với chuỗi cửa hàng phân phối ở Hà Nội như: Sói Biển, Trung Thực, Công ty TNHH Thực phẩm Sạch Biggreen... Đến ngày 15/10/2019, tiếp tục kết nối giao thương, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 20 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất - kinh doanh, chế biến nông - lâm - thủy sản của tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội. Tiếp theo từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức Đoàn Công tác gồm các doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn trực thuộc cùng trao đổi kinh nghiệm xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ nông sản tại Lâm Đồng...

“Đến nay, nhiều sản phẩm nông sản của Lâm Đồng ngày càng được người tiêu dùng Hà Nội ưa thích, được các nhà phân phối đánh giá cao, một số sản phẩm tiêu thụ tương đối tốt tại các siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội. Điều này cho thấy Hà Nội là một thị trường đầy tiềm năng của nông sản Lâm Đồng...”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhận định. Theo đó, mỗi năm, sản lượng các loại nông sản Lâm Đồng tiêu thụ tại thị trường Hà Nội gồm: hoa 300 triệu cành, cà phê 30.000 tấn, rau 250.000 tấn... Các thương hiệu nông sản Lâm Đồng uy tín đã được khẳng định tại Hà Nội như: các Công ty TNHH Phong Thúy, Hoàng Anh Mắc ca, Nông sản thực phẩm Thảo Nguyên, Việt Farm; các HTX Tân Tiến, Anh Đào, Tiến Huy...

Tuy nhiên, so sánh hiện nay mới chiếm tỷ lệ 7-10% sản lượng nông sản Lâm Đồng cung ứng cho thị trường Hà Nội. Bởi vậy, một trong những đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đang được quan tâm đối với các cấp, ngành của tỉnh Lâm Đồng nói chung, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng nói riêng là: “Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh của hai địa phương ký kết các hợp đồng tiêu thụ nông sản an toàn. Thường xuyên tổng hợp cung cấp thông tin danh sách các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản tiêu biểu, đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Lâm Đồng để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội kết nối, quảng bá, giới thiệu cho các đơn vị phân phối thông qua chợ thương mại điện tử, website, các ấn phẩm của ngành...”.

VĂN VIỆT