Thông tin từ Sở Công thương tỉnh cho biết, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 2 năm 2020 giảm so với cùng kỳ. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chính của tỉnh như cà phê, chè, điều… đều giảm, chỉ có hoa vẫn tăng. Cụ thể, xuất khẩu hoa các loại đạt 34 triệu cành với kim ngạch 4,5 triệu USD, tăng 15% về lượng và 17,5% về giá trị so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hoa tăng chủ yếu do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện sang các thị trường Nhật Bản, Đan Mạch, Úc, Trung Quốc, một số nước Đông Nam Á, Đài Loan…

HOÀNG YÊN