Linh hoạt kinh doanh mùa dịch Covid-19

(LĐ online) - Đại dịch Covid-19 đang gây thiệt hại trên toàn thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại. Covid-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh và hoạt động chung của mọi ngành nghề. Để đảm bảo doanh thu để vượt qua mùa dịch, nhiều giải pháp linh hoạt đã được các cửa hàng áp dụng.

Bán mang về hoặc sử dụng dịch vụ ship tận nhà là giải pháp kinh doanh của nhiều cửa hàng ăn uống mùa dịch

Đẩy mạnh bán hàng trực tuyến

Trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, nhiều người dân chọn giải pháp ở nhà, hạn chế gặp gỡ để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Vì thế, nhu cầu mua sắm, ăn uống tập trung đông người của người dân cũng dần hạn chế. Nhiều con phố ẩm thực rơi vào tình trạng vắng khách, nhiều cửa hàng thu không đủ chi trả mặt bằng. Bởi vậy, các cửa hàng kinh doanh, nhất là các quán cà phê, quán ăn… chọn giải pháp tạm đóng cửa và tìm những giải pháp kinh doanh linh hoạt để “cầm cự” qua mùa dịch.

Cắt bớt nhân sự, giảm giờ làm, thắt chặt chi tiêu là giải pháp của nhiều cửa hàng nhằm lược bớt chi phí vận hành. Song song với đó, các cửa hàng đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến khi mua sắm online đang là lựa chọn của nhiều khách hàng. Chị Nguyễn Thị Sáng - Người dân Phường 9 (thành phố Đà Lạt) cho biết: “Khi dịch có nguy cơ lan rộng, tôi chọn mua các mặt hàng online để hạn chế tối đa việc đi ra ngoài và tiếp xúc nơi đông người. Duy chỉ có thức ăn tươi tôi phải đi siêu thị để trực tiếp lựa”.

Kênh bán hàng trực tuyến được các cửa hàng đẩy mạnh, đồng nghĩa với đó việc dịch vụ giao hàng tận nhà được tận dụng tối đa. Ghi nhận tại một quán trà sữa đông khách nhất đường Bùi Thị Xuân - Đà Lạt, quán đã cắt giảm gần hết nhân viên chạy bàn do khách hàng tới quản giảm rõ rệt và chỉ giữ lại nhân viên pha chế do lượng khách đặt trà sữa giao qua Grap tăng đột biến. Còn tại nhiều tiệm cà phê, mặc dù chọn giải pháp đóng cửa song vẫn duy trì nguồn thu dựa trên các đơn hàng online hoặc qua điện thoại và giao tận nhà cho khách có nhu cầu. Điều này cơ bản đảm bảo được doanh thu của các cửa hàng trong mùa dịch.

Đóng cửa, không có nghĩa là ngưng hoạt động

Tạm đóng cửa không có nghĩa các cửa hàng ngưng hoạt động hoàn toàn. Ngược lại, họ có nhiều chiến lược mới để duy trì hoạt động. Quán lẩu Xuyên tiêu – Lẩu Hong Kong, đường Hai Bà Trưng (thành phố Đà Lạt) đã chuyển hướng kinh doanh theo hướng lấy bếp làm trung tâm. Các combo giảm giá đã được đưa ra để thu hút lựa chọn của khách hàng. Chị Diễm My - nhân viên tại Quán lẩu Xuyên tiêu - Lẩu Hong Kong cho biết: “Việc đẩy mạnh dịch vụ ship tận nơi đã giải quyết được nhu cầu ngại ra đường, ngại nơi đông người của khách hàng. Vì đặc thù là quán chuyên kinh doanh các món lẩu nên ngoài các combo giảm giá, quán còn hỗ trợ cho khách mượn nồi lẩu miễn phí để trải nghiệm trọn vẹn như đi ăn tại quán. Cũng nhờ những giải pháp này nên lượng đặt hàng tăng khá nhanh”.

Còn giảm giá là cách mà The Married Beans - Đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ cà phê áp dụng khi đưa ra chiến dịch an toàn vì sức khỏe gia đình và cộng đồng: “An toàn” ở nhà cùng cà phê thơm ngon. Bởi thực hiện yêu cầu tạm đóng cửa chống dịch nên có tới 70% các cửa hàng đối tác của đơn vị này đã đóng cửa. Bởi vậy The Married Beans đã đẩy mạnh kênh bán lẻ với việc tăng cường quảng bá và áp dụng chương trình giảm giá cho tất cả các loại cà phê.

Còn tại cơ sở sản xuất xà bông và tinh dầu “Nhà của thời thanh xuân”, anh Võ Thành Luân - Quản lý cửa hàng cho biết: Để duy trì việc kinh doanh, ngoài cắt giảm nhân sự, đẩy mạnh bán hàng online, đơn vị còn dành tặng khách hàng các sản phẩm nước rửa tay, xà phòng để kích cầu. Đồng thời, tăng cường các bài truyền thông về cách sử dụng sản phẩm cũng như các quy trình chăm sóc sức khỏe để góp phần tuyên truyền về phòng dịch. Đó cũng là cách mà cơ sở tận dụng cơ hội để xây dựng thương hiệu. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng chuyển hướng kinh doanh qua tập trung sản xuất những sản phẩm đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách hàng như: Sản phẩm hydrosol nước lau nhà và nước rửa tay Gel Nano bạc. Bởi vậy, việc bán hàng của đơn vị vẫn ổn định trong mùa dịch.

Các dịch vụ ăn uống còn có thể “cầm cự”, còn một số ngành hàng khác như mỹ phẩm, thời trang… đang rất chật vật để duy trì kinh doanh. Tuy vậy các đơn vị kinh doanh ngành hàng này vẫn tìm nhiều cách để thu hút khách hàng. Đơn cử như cửa hàng thời trang thiết kế Conico Đà Lạt, bên cạnh thiết kế quần áo còn sản xuất thêm khẩu trang vải chất lượng, giá hợp lý để đưa ra thị trường. Ngoài ra, với những khách hàng đặt may hay mua quần áo của Conico sẽ được tặng khẩu trang cùng màu với sản phẩm quần áo. Điều này vừa góp phần tuyên truyền về ý thức phòng dịch, vừa tạo ra những combo thời trang mùa dịch lấy khẩu trang làm điểm nhấn và góp phần kích cầu cho việc kinh doanh của cửa hàng.

Dịch Covid-19 bùng phát rõ ràng đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho các đơn vị kinh doanh. Song, với nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt, một số đơn vị vẫn “cầm cự” tốt trong mùa dịch. Thậm chí, nhiều đơn vị còn coi đây là thời điểm để xúc tiến những công việc còn tồn đọng hay chưa triển khai vì thiếu thời gian và nguồn lực như: Thiết kế website, tìm kiếm để mở rộng phân khúc thị trường mới, phát triển định hướng kinh doanh để khắc phục sau dịch…

HOÀNG MY