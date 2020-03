Nữ giám đốc năng động

Năng động, cần cù, chịu khó, bà Trịnh A Nhịt, Giám đốc Công ty TNHH Đăng Khoa Bảo Lâm (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), không chỉ đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, mà còn tích cực giúp đỡ các hội viên phụ nữ tại địa phương phát triển kinh tế gia đình.

Bà Trịnh A Nhịt tại vườn cây ăn trái của gia đình ở thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Bà Nhịt kể, năm 1996, bà thi đỗ Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh nhưng học đến năm thứ 3 thì phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Năm 2002, bà Nhịt cùng gia đình từ huyện Di Linh chuyển xuống xã Lộc An, huyện Bảo Lâm lập nghiệp. Những ngày đầu lập nghiệp tại vùng đất mới, gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, bà đã chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật ghép cà phê, áp dụng các tiến bộ khoa học vào thâm canh cây trồng, kết hợp trồng xen các loại cây ăn trái vào vườn cà phê để tăng thêm thu nhập. “Sau khi tích lũy được một số vốn từ sản xuất nông nghiệp, tôi quyết định thành lập công ty riêng. Nhận thấy quyết tâm của tôi, gia đình và người thân đã ủng hộ vốn, kinh nghiệm, cũng như giới thiệu những khách hàng tin cậy để tôi mở rộng thị trường”, bà Nhịt cho biết.

Theo bà Nhịt, người dân ở đây đều là những người chịu khó làm ăn nên việc kinh doanh của công ty bà khá thuận lợi. Hiện tại, bà Nhịt đang kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu mua cà phê, hồ tiêu, v.v. Ngoài kinh doanh các mặt hàng nói trên, bà còn có 10 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, 7 ha cà phê, 2 ha hồ tiêu, 1 ha sầu riêng và các loại cây ăn trái. Sau khi trừ chi phí, 10 ha đất sản xuất nông nghiệp của gia đình bà Nhịt mang lại thu nhập khoảng 2 tỷ đồng, bên cạnh nguồn thu 1,8 tỷ đồng từ việc kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu mua cà phê, hồ tiêu. Năm 2019, bà quyết định mở thêm một công ty tại Di Linh, Công ty ZiLi, gồm 2 tầng, với diện tích 350 m2. Tầng 1, dùng để thu mua, chế biến, gia công, đóng gói và bán cà phê ra thị trường nội địa và xuất khẩu. Tầng 2, phục vụ khách tham quan, mua sắm, thưởng thức cà phê.

“Công ty ZiLi đang tạo công ăn việc làm ổn định cho 30 lao động địa phương, với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng; còn Công ty TNHH Đăng Khoa Bảo Lâm cũng đang tạo việc làm thường xuyên cho 30 người, với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng”, bà Nhịt chia sẻ.

Nhận xét về người phụ nữ này, bà Nguyễn Thị Vân Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc An, hào hứng: “Không chỉ biết cách làm giàu chính đáng cho bản thân, bà Nhịt còn là người tích cực trong các hoạt động phong trào của chị em phụ nữ tại xã Lộc An. Bà Nhịt cũng là người thường xuyên giúp đỡ các hội viên phụ nữ nghèo trong thôn An Bình có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Tính đến nay, bà Nhịt đã hỗ trợ 7 hội viên phụ nữ vay vốn không tính lãi với tổng số tiền 300 triệu đồng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”. Theo bà Võ Thị Viết Kha, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm, những đóng góp của bà Nhịt đã góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương. Bà Nhịt là gương điển hình làm kinh tế giỏi, được UBND huyện Bảo Lâm và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm tặng giấy khen trong nhiều năm liền.

