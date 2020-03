Xuất khẩu 3 tháng đầu năm giảm vì dịch COVID-19

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 144 triệu USD, giảm gần 20% so cùng kỳ năm 2019. Đây là hậu quả của dịch COVID-19 đang lan rộng khắp thế giới, khiến nhu cầu của các quốc gia nhập khẩu giảm thấp. Tất cả các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như Alumin, cà phê nhân, chè chế biến, hạt điều, hoa tươi các loại... đều giảm cả về số lượng xuất khẩu cũng như giá trị. Riêng mặt hàng rau củ xuất khẩu ước đạt 5,2 ngàn tấn và 10,5 triệu USD, tăng xấp xỉ 30% về lượng và 4,9% về giá trị, là điểm sáng trong xuất khẩu Lâm Đồng. Hàng dệt may cũng đạt giá trị 12 triệu USD, tăng 2 lần so cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, các công ty dệt may đã gần như cạn nguyên liệu sản xuất và đang gặp nhiều khó khăn.

Nhập khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 40,2 triệu USD, giảm 16,2% so cùng kỳ, hàng nhập khẩu chủ yếu là hạt giống, phân bón và các hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến.

D.Q