CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV

(LĐ online) - Là đơn vị có số lượng cán bộ, công nhân viên đông với hơn 1.400 người và phải vận hành nhà máy sản xuất Alumin liên tục, không cho phép có thời gian dừng; do đó, ngay khi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) có diễn biến phức tạp, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã triển khai nhiều giải pháp để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn sản xuất.

Tất cả cán bộ, công nhân viên, khách hàng đến Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cơ quan

Từ đầu tháng 2/2020 đến nay, lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng đã liên tục ban hành các văn bản, chỉ thị liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mới đây nhất là Chỉ thị số 04 ký ngày 31/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ Tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05, 06 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã áp dụng triệt để và tối đa chế độ làm việc trực tuyến tại nhà cho cán bộ, nhân viên các phòng ban và bộ phận gián tiếp, nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu của công việc bằng các chương trình làm việc từ xa như Zalo, V-Office. Tất cả các cuộc họp đều tổ chức họp trực tuyến hoặc họp qua Zoom Cloud meeting... Sử dụng chữ ký số để ký tối đa văn bản trong các lĩnh vực.

Đại biểu tham dự Đại hội lần thứ III Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra đại hội

Các phân xưởng sản xuất áp dụng triệt để biện pháp bàn giao ca, nhận lệnh, ký hồ sơ, sổ sách bằng phương pháp trực tuyến để tránh việc tập trung đông người và tiếp xúc chung với những vật chủ trung gian. Cán bộ, công nhân viên tuyệt đối không được tự ý đổi ca để đảm bảo loại trừ khả năng lây nhiễm chéo giữa các ca với nhau. Thực hiện nguyên tắc không tiếp xúc trực tiếp giữa các cá nhân trong cùng một vị trí công việc để đảm bảo tại các vị trí công việc không xảy ra tình trạng lây nhiễm. Đồng thời, đã triển khai chế độ ăn ca phân tán bằng cách cử người đến nhà ăn nhận suất ăn đem về phân phát cho đơn vị, cho từng người. Người giao nhận suất ăn phải thực hiện tối đa các biện pháp cách ly, khử trùng. Tạm ngưng bố trí xe đưa đón cán bộ, công nhân viên đi làm hành chính; khuyến khích toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty chủ động phương tiện cá nhân để đi làm. Kiểm soát, hạn chế tối đa khách đến liên hệ công tác và tăng cường kiểm soát người ra vào Công ty bằng các biện pháp đo thân nhiệt, khai báo y tế, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào làm việc tại Công ty.

Rất nhiều vị trí trong Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV được bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn để cán bộ, công nhân viên, khách hàng sử dụng mọi lúc, mọi nơi

Hiện nay, Công ty vẫn hoạt động sản xuất ổn định, cao tải với sản lượng khoảng 2.000 tấn Alumin/ngày. Với nguyên tắc phòng là chính và 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ), Công ty đã xây dựng phương án phòng ngừa và thực hiện thường xuyên phun khử trùng, diệt khuẩn tại nơi làm việc; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống bệnh dịch; bố trí nhân lực trực phòng chống dịch hàng ca sản xuất bao gồm: Cán bộ y tế, mạng lưới An toàn vệ sinh viên, lái xe cứu thương.

Ông Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV cho biết: Công ty cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó khi phát hiện trường hợp cán bộ, công nhân viên trong Công ty có những biểu hiện hoặc phát hiện dương tính Covid-19; phương án tổ chức sản xuất khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 tại Công ty; trong đó, có quy định cụ thể quy trình các bước triển khai, công tác chỉ đạo, cách ly tại chỗ, chế độ báo cáo, lực lượng tham gia, chăm sóc, đưa bệnh nhân đi viện, phương tiện bảo hộ, vật tư thuốc men, xe cứu thương cần sử dụng…”.

Đo thân nhiệt cho các đại biểu trước khi vào dự Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng – Vinacomin

Dù phải ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV vẫn đảm bảo các hoạt động khác, nhất là duy trì sản xuất đảm bảo an toàn và đạt kế hoạch đề ra. Trong quý I/2020, Công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định với sản lượng Alumin 174.353 tấn, đạt 103,2% so với kế hoạch quý và đạt 26,8% so với kế hoạch năm.

Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 3/2020, Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và trong suốt kỳ Đại hội đã áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

ĐÔNG ANH