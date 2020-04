Đức Trọng: Doanh thu nhiều lĩnh vực sụt giảm

(LĐ online) - Chiều 28/4, UBND huyện Đức tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2020. Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị

Trong tháng 4/2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 luôn được UBND huyện Đức Trọng chú trọng, chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong thời gian cao điểm thực hiện giãn cách xã hội (từ 01/4 đến 15/4). Tới thời điểm này, trên địa bàn chưa để xảy ra ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải gặp nhiều khó khăn, doanh thu cũng giảm so với cùng kỳ. Dịch vụ kinh doanh lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ và kinh doanh cửa hàng ăn, uống cũng bị ảnh hưởng do lượng khách du lịch giảm và người dân hạn chế ra ngoài và tụ tập đông người. Về thu ngân sách Nhà nước (NSNN), ước thu NSNN trên địa bàn luỹ kế 4 tháng năm 2020 là 268 tỷ đồng, đạt 28% so dự toán giao và bằng 95% so cùng kỳ; trong đó: Ước thu NSNN do huyện quản lý là 148 tỷ đồng, đạt 30% so dự toán giao; ước thu NSNN do tỉnh quản lý là 120 tỷ đồng, đạt 26% so dự toán giao.

Bên cạnh những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, quản lý khoáng sản, san lấp mặt bằng, kiểm tra, kiểm soát thị trường được chú trọng thực hiện. Đồng thời, công tác quản lý đất đai, phòng chống dịch bệnh, phòng chống hạn hán, thiếu nước, vệ sinh môi trường được tăng cường...

Trong tháng 5/2020, UBND huyện Đức Trọng tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng; đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Mặt khác, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, xác định các khoản hụt thu và có phương án khai thác nguồn bù đắp; tập trung nguồn kịp thời chi các nội dung phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tiếp tục phát triển sản xuất trong tình hình dịch bệnh Covid-19; đảm bảo công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt việc chi trả các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách kịp thời, đúng, đủ theo quy định; tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, dạy nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, bảo vệ chăm sóc trẻ em...

T.VŨ