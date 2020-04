Hàng xuất sang Pakistan phải có chứng nhận Halal

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở vừa thông báo tới các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thông tin mới từ thị trường Pakistan.

Theo đó, tất cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm nhập khẩu vào Pakistan phải có chứng nhận đạt tiêu chuẩn Hồi giáo (Halal) do cơ quan của Chính phủ Pakistan chỉ định cấp. Thời hạn sử dụng của sản phẩm tại thời điểm nhập khẩu phải còn ít nhất 66% từ ngày sản xuất, các thành phần và chi tiết của sản phẩm phải được in trên bao bì bằng tiếng Urdu và tiếng Anh. Logo của cơ quan chứng nhận Halal phải in trên bao bì bán lẻ. Được biết, Pakistan là thị trường xuất khẩu chè quan trọng của Lâm Đồng và các doanh nghiệp xuất khẩu phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu của nước bạn.

D.Q