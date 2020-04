Kịch bản thu ngân sách Nhà nước năm 2020 nhìn từ tình hình quý I

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 2.628,5 tỷ đồng, bằng 28% dự toán địa phương và tăng 18% so cùng kỳ; trong đó, thuế - phí đã thu 1.399 tỷ đồng, bằng 23% dự toán địa phương và tăng 16% so cùng kỳ. Thời tiết khắc nghiệt, hạn hán trên diện rộng, dịch bệnh COVID-19, khiến nhiều lĩnh vực chủ lực của Lâm Đồng là dịch vụ vận tải, du lịch, lưu trú, ăn uống, nông nghiệp..., đang chịu tác động mạnh, ảnh hưởng lớn đến thu nhập, khiến số thu NSNN dự báo gặp nhiều khó khăn.

Dịch bệnh COVID-19 khiến vận tải hành khách bị ảnh hưởng nặng nề, kéo theo hệ lụy cho các ngành dịch vụ ăn uống, lưu trú và du lịch

Thu quý I khá nhưng chưa như mong muốn

Thu từ thuế, phí trong quý I năm 2020 tăng trưởng khá so cùng kỳ nhờ một số khoản thu thành phần đạt tốt, như: Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) địa phương tăng đột biến do Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, trong quý I/2020 sản lượng sản xuất là 14,64 triệu lít, số thuế phải nộp 157 tỷ đồng - giúp số thu của loại hình này ở mức 188 tỷ đồng, đạt 29% dự toán địa phương và bằng 731% so cùng kỳ; DN có vốn đầu tư nước ngoài thu 32,4 tỷ đồng, đạt 37% dự toán năm và bằng 155% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, so dự toán được giao, tiến độ thu thuế, phí chưa đảm bảo nhiệm vụ đề ra (mới đạt 23%). Trong đó, nhiều chỉ tiêu thành phần chưa đạt, như: DNNN trung ương thu 182,3 tỷ đồng, đạt 17% dự toán địa phương. Nguyên nhân, do thời tiết đặc biệt khô hạn so với nhiều năm trở lại đây, lưu lượng nước về các hồ chứa sụt giảm mạnh, dẫn đến giảm lượng nước tại các hồ thủy điện, khiến sản lượng điện sản xuất từ thủy điện giảm, gây ảnh hưởng đến hiệu suất phát điện của các nhà máy.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tổng sản lượng điện khai thác quý I/2020 là 1.123 triệu Kwh, bằng 69% so cùng kỳ; số thuế phải nộp quý I/2020 là 119,9 tỷ đồng, bằng 57% so cùng kỳ. Ghi nhận tình hình ở một số đơn vị trọng điểm đều có sản lượng điện hụt từ 15-71% so với cùng kỳ, khiến số thuế cần phải nộp giảm từ 16-66% so với cùng kỳ. Điển hình, như: Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi có sản lượng điện sản xuất quý I/2020 là 421 triệu Kwh, bằng 65% so cùng kỳ, số thuế phát sinh phải nộp là 41,5 tỷ đồng - bằng 54% so cùng kỳ; Công ty Thủy điện Đồng Nai có sản lượng điện sản xuất quý I/2020 là 295 triệu Kwh, bằng 85% so cùng kỳ, số thuế phải nộp là 21,9 tỷ đồng - bằng 84% so cùng kỳ; Công ty Thủy điện Đại Ninh có sản lượng điện sản xuất quý I/2020 là 91 triệu Kwh, bằng 29% so cùng kỳ, số thuế phải nộp 13 tỷ đồng - chỉ bằng 34% so cùng kỳ.

Thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh (CTN-NQD) thu 443,4 tỷ đồng, đạt 25% dự toán năm và bằng 107% so cùng kỳ, cũng do một số công ty thủy điện giảm sản lượng sản xuất dẫn đến giảm số thuế phải nộp, như: Công ty CP Thủy điện Miền Nam có sản lượng điện sản xuất quý I/2020 là 69 triệu Kwh - bằng 96% so cùng kỳ, số thuế phải nộp là 15 tỷ đồng - bằng 80% so cùng kỳ; Công ty Thủy điện Trung Nam Krông Nô có sản lượng điện sản xuất quý I/2020 là 48 triệu Kwh - bằng 80% so cùng kỳ, số thuế phải nộp là 5,6 tỷ đồng - bằng 90% so cùng kỳ.

Nhiều khó khăn hiện hữu đến cuối năm

Thời tiết khắc nghiệt, hạn hán trên diện rộng, dịch bệnh COVID-19, khiến giá cả một số loại nông sản thấp, mức độ tiêu thụ giảm sút; nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thiếu vốn, chế biến lâm sản thiếu nguồn nguyên liệu... nên hoạt động cầm chừng, hoặc ngưng sản xuất... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh không phát sinh doanh thu, giảm thu nhập, giảm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng... ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn. Bên cạnh đó, tác động của Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội... Thu NSNN trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng rất lớn từ tác động của các yếu tố trên, trong đó, tổng số thuế CTN-NQD quý I/2020 giảm 24,9 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt 22% dự toán, lệ phí trước bạ đạt 19% dự toán địa phương...

Dự toán thu NSNN quý II năm 2020 được giao là 2.090 tỷ đồng; với các khoản thu từ thuế, phí là 1.338 tỷ đồng. Nhưng do chưa biết tình hình dịch bệnh sẽ diễn ra như thế nào, ngành Thuế Lâm Đồng phấn đấu tổng thu NSNN quý II là 2.022 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 thu 4.650 tỷ đồng - đạt 55% dự toán năm 2020 được giao. Ngành Thuế cũng dự kiến các kịch bản do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến việc thay đổi số thu ngân sách so với dự toán vào từng thời điểm như dự báo hết dịch vào cuối quý II, cố gắng thu từ thuế - phí quý II năm 2020 là 1.591 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 thu từ thuế, phí là 2.990 tỷ đồng - đạt 50% dự toán năm 2020 được giao.

Nếu dịch bệnh kéo dài sang quý III - năm 2020, thì các nhóm ngành nghề có nguy cơ cao nhưng lại chủ lực ở Lâm Đồng là dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và nông nghiệp sẽ tiếp tục ngừng trệ, ảnh hưởng rất lớn đến số thu ngân sách. Nghị định 41 của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành ngày 8/4/2020 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong thời hạn 5 tháng kể từ khi công bố hết dịch có ảnh hưởng tích cực đến tất cả các doanh nghiệp, nhưng sẽ là sự sụt giảm đáng kể số thu NSNN trong quý III và chưa thể lấy bù trong quý IV.

Vì vậy, ngành thuế cũng đang tích cực rà soát, đánh giá để có những kết luận chính xác và có hướng xử lý phù hợp; chú trọng công tác quản lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN… Dù thế nào, nhiệm vụ công tác thuế của năm 2020 cũng được khẳng định là hết sức khó khăn.

LÊ HOA