Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp khiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Nhưng Công ty TNHH Sợi Đà Lạt tại Cụm công nghiệp Phát Chi (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) vẫn đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất hoàn thành các đơn hàng cho đối tác.

Trong bối cảnh diễn biến của dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Sợi Đà Lạt vẫn luôn được duy trì ổn định.

Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn trước mỗi ca làm việc. Đây là những việc làm đã trở nên quen thuộc đối với hàng trăm công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Sợi Đà Lạt kể từ khi dịch bệnh xảy ra. Vì vậy, môi trường làm việc của công nhân, quanh khu vực nhà xưởng luôn được đảm bảo an toàn vệ sinh, hoạt động sản xuất, kinh doanh từ đầu năm của công ty đến nay luôn duy trì ổn định.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Hành chính - Nhân sự, Công ty TNHH Sợi Đà Lạt cho biết: Hiện nay, công ty vừa đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, vừa triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Đây là hai nhiệm vụ cấp bách, luôn song hành cùng nhau. Theo kế hoạch dự tính, năm nay chúng tôi phải tăng cường nhân lực, mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng cho các đơn hàng mới và các đơn hàng đã ký với phía đối tác Mỹ, Nhật và các nước châu Âu. Do đó, ngoài diện tích nhà xưởng hiện có, công ty sẽ đầu tư thêm các trang thiết bị, mở rộng thêm các dây chuyền sản xuất mới và khu vực đóng gói để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, Công ty TNHH Sợi Đà Lạt cũng đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Công tác y tế, phun thuốc tiêu độc khử trùng tại toàn bộ các khu vực làm việc, nhà ăn và hệ thống xe đưa đón người lao động cũng đã được công ty thực hiện. Ngoài ra, công ty đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lao động về các kiến thức cũng như trang bị bảo hộ phòng, chống dịch bệnh.

Hằng ngày, bộ phận y tế sẽ tiến hành đo thân nhiệt đối với tất cả người lao động của công ty. Đối với xe và con người phục vụ công việc xuất nhập hàng hóa, ngay sau khi đến cổng hoặc cảng công ty đều được phun thuốc tiêu độc khử trùng, đo thân nhiệt; các nhà ăn được lắp vách ngăn, ngồi cách nhau. Hiện, công ty cũng đang vận động cán bộ, công nhân công ty đi làm bằng xe máy thay vì các xe trung chuyển, đưa đón công nhân như trước đây.

Nhà máy kéo sợi len lông cừu được Công ty TNHH Sợi Đà Lạt khởi công xây dựng từ tháng 6/2018 với công suất thiết kế khoảng 4.000 tấn sợi/năm, doanh thu dự kiến từ 100 - 120 triệu USD/năm.

Sản phẩm xuất khẩu là sợi len lông cừu tự nhiên được dệt từ lông cừu nguyên liệu nhập khẩu. Theo tính toán, 90% sợi len lông cừu thành phẩm sẽ được xuất khẩu bán cho các công ty dệt may lớn trên thế giới. Phần còn lại phục vụ cho ngành may mặc tại Việt Nam, nhất là những công ty sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp đang tham gia vào thị trường xuất khẩu.

Khi đi vào hoạt động, dự án cũng góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương với nhu cầu sử dụng lao động lên đến 400 người.

Không chỉ là nhà máy sản xuất lông cừu đầu tiên tại Việt Nam, nhà máy ra đời và hoạt động hiệu quả cũng chính là cơ hội lớn cho ngành công nghiệp tỉnh Lâm Đồng nói chung và TP Đà Lạt nói riêng. Thu hút đầu tư vốn là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thành công của dự án chính là minh chứng cụ thể và rõ ràng nhất để các nhà đầu tư khác mạnh dạn triển khai dự án tại Lâm Đồng.

Để đảm bảo sản xuất, cung ứng hàng hóa được thông suốt, liên tục trong điều kiện dịch COVID-19, Công ty TNHH Sợi Đà Lạt đã và đang nỗ lực nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ. “Chúng tôi đang tích cực làm việc với từng khách hàng, nhằm đưa ra các giải pháp, chính sách hỗ trợ để tối đa hóa khả năng tiếp nhận hàng hóa của khách hàng. Đồng thời, từng bước điều chỉnh công suất của công ty để phù hợp với năng lực và tình hình diễn biến của dịch bệnh hiện nay” - bà Lan Anh cho hay.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, nhiều doanh nghiệp trong nước hiện nay đang đứng trước nguy cơ “đói” nguồn nguyên liệu sản xuất, do nguồn cung nhập khẩu từ các nước hạn chế. Nhưng đối với công ty, do sớm chủ động nguồn nguyên liệu từ thời điểm quý 4/2019 nên hoạt động sản xuất của công ty vẫn rất ổn định. Mặt khác, hoạt động giao thương giữa công ty và các đối tác từ Trung Quốc trong việc nhập khẩu nguồn nguyên liệu vẫn diễn ra suôn sẻ, chính vì thế phương án sản xuất của công ty sẽ không có biến động.

Kể từ khi chính thức đi vào sản xuất sợi len lông cừu tháng 7/2019 đến nay, nhà máy đem lại việc làm cho hơn 200 công nhân, nhờ đã ký kết được hàng chục hợp đồng mới và hiện đang tập trung cao độ để thực hiện các đơn hàng này, đảm bảo tiến độ giao hàng trong năm 2020.

“Do khối lượng công việc khá lớn, tháng 2/2020 chúng tôi đã tiếp tục tuyển thêm 50 công nhân để mở rộng sản xuất, đảm bảo tiến độ đáp đứng cho các đơn hàng. Trong bối cảnh diễn biến của dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, công ty vẫn đặt quyết tâm vượt “bão” dịch bệnh để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đặt ra, đặc biệt giúp người lao động có việc làm ổn định, an tâm sản xuất” - Giám đốc Lan Anh cho hay.

