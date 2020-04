Nông sản sạch ''cháy hàng''

(LĐ online) - Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, bên cạnh các giải pháp chủ động phòng tránh người dân cũng cần bổ sung dinh dưỡng giúp tăng đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

HTX An Phú đã tăng sản lượng cung cấp hàng nông sản lên 5 tấn/ngày cho các đối tác

Theo khuyến cáo từ WHO, khi chưa có thuốc đặc trị Covid-19, người dân cần tăng đề kháng tự nhiên bằng cách uống nhiều nước, ăn đủ rau xanh và quả tươi, bổ sung thức ăn giàu đạm. Đây là nguồn cung cấp các vitamin và chất khoáng - những dưỡng chất quan trọng cho quá trình hoạt động của tế bào miễn dịch. Đây cũng là thời điểm người tiêu dùng chú trọng hơn đến thực đơn dinh dưỡng, kéo theo nhu cầu sử dụng thực phẩm có xuất xứ rõ, đảm bảo chất lượng, không kháng sinh, thuốc bảo quản đang tăng.

Ông Lê Văn Ba - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp An Phú (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) cho biết: Hiện, nhu cầu của thị trường về các loại nông sản sạch trong mùa dịch đang tăng cao. Ở những thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này là rất lớn. Trong khi đó, nguồn cung chỉ bằng 50 - 60% so với thời điểm vụ tết.

“Trước đây, mỗi ngày HTX đóng khoản 3 tấn hàng rau, củ, quả cho các đối tác thì thời điểm này đã tăng lên 4–5 tấn/ngày. Các mặt hàng cũng phong phú và đa dạng hơn trước với 25 loại rau, củ, quả” - ông Ba cho hay.

Các mặt hàng nông sản được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ được các siêu thị, cửa hàng thực phẩm cao cấp đặt hàng tiêu thụ mạnh

Theo ông Ba, để bảo đảm cung cấp cho người dân lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm, rau xanh, các đơn vị tham gia bình ổn thị trường tại TP Hồ Chí Minh đã cam kết đảm bảo nguồn cung, thường xuyên nhập hàng nếu nhu cầu tăng cao, bằng cách tăng cường kho dự trữ trung bình từ 30 - 40% so với ngày bình thường, đồng thời bảo đảm không tăng giá.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp phía Bắc còn chủ động khai thác lượng hàng hóa từ khu vực phía Nam về để cung ứng cho Hà Nội, tăng lượng hàng hóa gấp 2 - 3 lần. Do đó, nhu cầu nhiều mặt hàng nông sản rau, củ đang tăng mạnh, nhất là nông sản sạch, sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, phục vụ trong chuỗi hệ thống các siêu thị, cửa hàng thực phẩm cao cấp.

Tương tự, anh Nguyễn Đức Huy - Giám đốc HTX Rau thủy canh Việt (TP Đà Lạt) cho biết: Hiện, các mặt hàng nông sản sạch mà HTX chuẩn bị cho thị trường đã được các cửa hàng ở TP Hồ Chí Minh đặt hàng rất mạnh. Bên cạnh đó, hơn 500 khách hàng đang sử dụng trực tiếp sản phẩm của HTX thông qua các App cũng tăng lượng đặt hàng.

Theo anh Huy, nhu cầu nông sản sạch sẽ ngày càng gia tăng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Người người, nhà nhà đi mua thực phẩm sạch. Với tâm lý phòng bệnh hơn chữa bệnh, người tiêu dùng không ngại bỏ ra mức chi phí đắt hơn để mua thực phẩm sạch và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hiện không phải cứ có tiền là mua được đồ sạch.

“Điều khiến HTX đang quan tâm là làm sao để đáp ứng hết được lượng đơn hàng mà khách đã đặt. Bởi, đang trong giai đoạn thực hiện cách ly xã hội, nhu cầu sử dụng các loại nông sản sạch đang tăng, nhưng lượng xe giao hàng hiện nay đi các tỉnh rất ít, nhiều khách hàng liên tục gọi đặt hàng, hối thúc đơn hàng mà chúng tôi chưa có phương án giao hàng kịp cho họ” - anh Huy nói.

THANH SA