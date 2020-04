Số lượng gia súc, gia cầm giết mổ giảm

(LĐ online) - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, sản lượng gia súc, gia cầm được kiểm soát giết mổ đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, lượng heo được kiểm soát giết mổ gần 33 ngàn con (giảm gần 24%); hơn 2.300 con trâu, bò (giảm hơn 26%) và gần 187 ngàn con gia cầm (giảm hơn 24%).

Vận chuyển heo tại lò mổ tập trung Đà Lạt

Nguyên nhân của tình trạng trên được các nhà chuyên môn nhận định là do sức mua cả trong và ngoài tỉnh đều giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Do đó, việc xuất thịt gia súc, gia cầm đi các tỉnh cũng như tiêu thụ trong tỉnh bị hạn chế.

Mặc dù số lượng giảm, song ngành chức năng Lâm Đồng vẫn thực hiện các biện pháp nhằm chú trọng công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y để đảm bảo vệ sinh giết mổ và an toàn thực phẩm.

HOÀNG MY