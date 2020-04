Thị trường giảm mạnh do Covid-19, giá cà phê thấp nhất 10 năm trở lại đây

Nhu cầu tiêu thụ cà phê sụt giảm mạnh do dịch Covid-19, trong khi nguồn cung dồi dào đã khiến giá cà phê trên thị trường thế giới giảm sút đáng kể.

Giá cà phê giảm thấp nhất trong 10 năm trở lại đây

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), 3 tháng đầu năm nay, khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam lần lượt đạt 474.000 tấn và 801 triệu USD, giảm 3% về khối lượng và giảm 5,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Đức, Mỹ, Italia tiếp tục là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 3 tháng qua đạt 1.692 USD/tấn, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, tháng 3/2020, thị trường cà phê trong nước biến động giảm cùng xu hướng thị trường thế giới.

So với tháng 2/2020, giá cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm 600 - 800 đồng/kg xuống mức 30.500 - 30.700 đ/kg. So với cuối năm 2019, giá giảm 1.600 - 2.100 đồng/kg. Trong khi giá cà phê Robusta trong nước đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 10 năm. Do giá thấp nên người trồng cà phê hạn chế bán ra, dẫn đến doanh nghiệp thiếu nguồn cung cho xuất khẩu.

Chuyên gia trong ngành dự báo, hoạt động xuất nhập khẩu bị đình trệ khắp nơi do dịch bệnh gia tăng đã buộc nhiều cảng giao nhận hàng hóa phải đóng cửa, sẽ khiến giá cà phê chưa thể phục hồi ngay được.

Cùng với đó, thị trường tiêu thụ cà phê giảm, sức mua yếu do dịch Covid-19 diễn ra chủ yếu tại các vùng tiêu thụ chính; Chính phủ nhiều nước, trong đó có châu Âu và Mỹ đã có lệnh cấm hoạt động mua bán phục vụ cà phê trực tiếp, nhiều chuỗi/hàng quán đóng cửa là một thiệt hại lớn cho ngành cà phê, nhất là người trồng.

(Theo vov.vn)