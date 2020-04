Thu ngân sách quý I đạt 28%

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến hết ngày 31/3 đạt hơn 2.628,55 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các khoản thu do ngành thuế quản lý đạt hơn 2.502,8 tỷ đồng, bằng 29% dự toán và tăng 23% so với cùng kỳ.

Có nhiều khoản thu thành phần đạt tỷ lệ cao là lệ phí môn bài (92%), thu xổ số kiến thiết (55%), thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (37%). Các địa phương đều có tiến độ thu kịp dự toán; trong đó, một số huyện có tỷ lệ thu tốt là Lạc Dương (34%), Cát Tiên (31%), Di Linh (30%).

PHẠM LÊ