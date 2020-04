Trồng lá cảnh lạ thu tiền triệu

Một số nhà vườn ở Tà Nung, TP Đà Lạt đang trồng các loài cảnh lạ cho thu tiền triệu, mở ra một hướng mới đối với nông dân.

Vườn pulverulenta baby blue nhà ông Phạm Văn Kim

Ông Phạm Văn Kim, Tổ 14, Thôn 4, xã Tà Nung đưa khách ra thăm vườn cây lấy lá ông mới xuống giống chừng 3 tháng. Những cây cảnh cao ngang tầm người, hình dáng bên ngoài hao hao giống cây mimosa nên bà con gọi là cây mimosa cảnh. Khác với cây mimosa hoa vàng lá xếp thành phiến thì những cây kiểng này lá xếp vòng quanh thân. Ông Kim cho biết, đây là loại lá cảnh mới mang về Tà Nung và được thương lái thu mua rất nhiều. Ông mới bắt đầu trồng nhưng đã có người tới đặt cọc tiền để thu mua. Theo ông Kim, khi một chồi dài chừng 30 cm sẽ thu hoạch được bằng cách cắt sát thân. Hiện có hai loại mimosa cảnh, một loại lá to, thân to và một loại lá nhỏ, thân nhỏ. Loại lá to ông Kim đang thu hoạch với giá 15 ngàn đồng/kg, loại lá nhỏ đã có thương lái thu với giá 100 ngàn đồng/kg. Sau khi thu hoạch, chỉ cần bó 5 cành/bó và cân kí nhận tiền. Ông Kim cho biết, giống cây này là do thương lái mang đến hợp tác với nông dân, theo thông tin thì thị trường cắm hoa ở các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội rất chuộng loại lá cắm này.

Anh Cil Phước, xã Tà Nung cũng đang trồng cây mimosa cảnh loại lá nhỏ và mỗi tuần cắt từ 1-2 lần với giá 100 ngàn đồng/kg.

Ông Cil Phước nhận xét, giống cây cảnh này dễ chăm, dễ trồng, không phụ thuộc thu hoạch đúng ngày như trồng hoa. Do đẹp, hút hàng nên thương lái tới mua với giá rất tốt, bà con trong xã toàn gọi cây này là “cây đôla”.

Qua tìm hiểu, Công ty Vegaplas, chuyên cung cấp hạt giống hoa, cảnh thì loài cây nông dân Tà Nung đang canh tác là cây pulverulenta baby blue, thuộc họ Eucalyptus (bạch đàn), có nguồn gốc từ Tasmania, một bang của Australia xa xôi. Mùi hương ngọt ngào, tán lá tròn có màu sáng khi còn non, xanh lục khi trưởng thành, cây pulverulenta baby blue được những người chuyên cắm hoa đánh giá rất cao, từng được Hiệp hội trồng trọt Hoàng gia Vương quốc Anh tặng giải thưởng danh giá Garden Merit. Công ty cho biết, hiện các nhà vườn Việt Nam đã bắt đầu nhập hạt pulverulenta baby blue về trồng, cung cấp cành, lá làm phụ kiện cắm hoa. Do có màu đặc trưng, hương thơm, có tác dụng xua đuổi côn trùng nên phù hợp với thị hiếu cắm hoa, trên thế giới sử dụng cành pulverulenta baby blue rất nhiều. Nếu chăm sóc tốt, cây có thể cung cấp cành trong nhiều năm. Công ty cũng cho biết thêm, gọi là cây mimosa cảnh là cách gọi dân gian vì thực ra, cây mimosa Đà Lạt thuộc họ Trinh nữ (Mimosoideae), còn được gọi là keo lá tròn, không cùng họ với bạch đàn (Eucalyptus). Bình thường, những người cắm hoa thường gọi cây này với cái tên bạch đàn Gunii.

Chị Liêng Hót Thái Hòa, cán bộ UBND xã Tà Nung cho biết, “cây đôla” được một số nông hộ trồng cho thu nhập rất tốt, lại phù hợp với khả năng canh tác của nông dân cũng như phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất Tà Nung. Bà con trồng theo liên kết với người thu mua do đó đầu ra ổn định nên là hướng đi mới với nông dân bên cạnh các cây trồng truyền thống như cà phê, khoai lang, hoa đồng tiền.

DIỆP QUỲNH