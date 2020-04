Vườn dâu tây mới hút hàng trong dịch COVID-19

Dâu tây Đà Lạt không phải là thức ăn dân dã như nhiều món ăn khác, nhưng lại luôn đem đến cảm giác thích thú cho người thưởng thức. Mặc dù “mùa” dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa và các thị trường đều bị thu hẹp, khiến nhiều vườn dâu tây rất vất vả để tiêu thụ hàng, nhưng vườn dâu Nam Anh vừa xuất hiện ngay trong cao điểm của mùa dịch lại rất hút hàng.

Trong vườn dâu tây Nam Anh

Vườn dâu Nam Anh ở xã Xuân Thọ - thành phố Đà Lạt đang rộ bói với màu xanh mướt của lá và những trái dâu đều đặn, căng tròn trên những chùm bông trái sum suê. Vườn dâu Nam Anh có diện tích 3.000 m2, với một nửa vườn đang thu bói, cho sản lượng 40-50 kg. Đây là vườn dâu giống Nhật nên có độ chua vừa phải, độ ngọt tăng dần theo mức độ chín và đặc biệt là rất rõ mùi thơm đặc trưng của dâu tây.

Dâu trái bắt đầu được thu hái hằng ngày khoảng một tháng nay. Dù trong tâm điểm của “mùa” dịch COVID-19, nhưng theo bà Đặng Thu Hiền - chủ vườn dâu Nam Anh: Lượng dâu hái trong ngày đều được thu mua hết. Vườn ưu tiên các đơn hàng tại Đà Lạt, còn lại giao cho đại lý phân phối tại các chuỗi cửa hàng trái cây cao cấp ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Nằm trong phân khúc thị trường của hệ thống phân phối dâu tây cao cấp từ Đà Lạt nên sản phẩm dâu Nam Anh được lợi về giá. Tuy nhiên, để có “chân” trong chuỗi phân phối này, từ khâu giống đến giá thể và cách chăm sóc trong nhà lồng đều tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để bảo đảm môi trường an toàn, kháng sâu bệnh, trái sạch.

Vườn dâu tây Nam Anh ứng dụng công nghệ Nhật Bản trên giá thể xơ dừa. Cây giống được trồng trong máng, cách mặt đất đã được phủ bạt kín khoảng 1 mét để ngăn côn trùng, sâu bệnh gây hại cho cây dâu; đồng thời, sử dụng hệ thống tưới, châm phân tự động theo công nghệ Israel. Vòi tưới áp lực còn có công dụng tạo ra tia nước cực mạnh có thể làm bể trứng hoặc bụng côn trùng ngay khi nó xuất hiện, tránh sâu, nấm… lây lan trong vườn dâu.

Với năng lực thu hái liên tục có thể duy trì trong vòng 5 năm, chủ nhân vườn dâu Nam Anh cho biết, khâu chăm sóc cũng rất quan trọng để bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây và giữ được môi trường sạch nấm bệnh.

Vì vậy, vườn phải tự xử lý giá thể và phải làm thật kỹ để khi chăm bón cho cây dâu, không phát sinh các tuyến trùng gây hại cũng như giúp cây dâu kháng khuẩn.

Đà Lạt có rất nhiều vườn dâu tây với nhiều mức giá khác nhau do trồng ngoài trời hoặc trong nhà lồng, cũng như tùy thuộc vào giống. Giống dâu phổ biến trồng ngoài trời là giống Mỹ Đá có mặt ở Đà Lạt từ rất nhiều năm trước, có giá thấp vì chua và phải phun thuốc để tránh sâu bệnh. Khi các vườn dâu trồng trong nhà kính phát triển, thì cũng có nhiều giống dâu được nhập về như New Zealand, Hàn Quốc, Pháp, Nhật, Mỹ… với mức giá gấp 5-7 lần, thậm chí là cả chục lần so với dâu Mỹ Đá, nhưng chất lượng và mức độ an toàn thì hơn hẳn.

Chính vì vậy, lựa chọn sản phẩm dâu nào tùy thuộc vào mục đích tiêu dùng và kinh tế của khách hàng. Từ đó, xu hướng mua hái dâu tại vườn để chắc chắn về chất lượng sạch của dâu cũng được người tiêu dùng lựa chọn. Vì vậy, như là một cam kết với khách hàng, vườn dâu tây Nam Anh và hệ thống phân phối của mình cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện hệ thống nhãn hàng, với hy vọng mang dâu chất lượng cao, với mẫu mã đẹp, có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng trên các sản phẩm dâu tây phân phối đến người tiêu dùng.

Hiện nay, Nam Anh đã tăng gấp đôi diện tích và đang chuẩn bị xuống giống cho 1.500 m2 dâu mới và ngày một tăng sản lượng ở diện tích dâu đang cho thu hoạch. Nam Anh cũng đang xây dựng hệ thống vách ngăn, dây chuyền thu hái, phân loại dâu ngay tại vườn. Song song với việc phát triển vườn dâu, Nam Anh cũng tiến hành quy hoạch vườn hồng cổ thân gỗ để hoàn thiện một mô hình du lịch canh nông hoa - trái độc đáo: Dâu tây Nhật Bản và hoa hồng thân gỗ để khẳng định mình và ghi tên vào danh mục sản phẩm “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

NHẬT QUÂN